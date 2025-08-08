Medusa desvela su secreto mejor guardado

La cuenta atrás ha terminado. Tras muchos meses de preparativos, miles de meduseros y meduseras ya disfrutan de una nueva edición del Medusa Festival en la playa de Cullera, que espera recibir a más de 180.000 personas durante estas tres jornadas.

A diferencia de las anteriores ediciones, la organización ha mantenido en secreto hasta el último momento el diseño de su escenario principal, que se ha convertido en uno de los principales atractivos de este evento de la música electrónica. Medusa se centra cada año en una temática, alrededor de la cual gira la decoración y el diseño del evento.

La undécima edición ha contado con la ayuda de una reconocida compañía holandesa para la elaboración del escenario. La propia empresa es también la encargada de diseñar el escenario del emblemático festival belga Tomorrowland. En total, un equipo de treinta técnicos han trabajado durante estos meses para sorprender a los meduseros.

A última hora de la tarde, y con motivo de la apertura de puertas, los festivaleros han podido observar con sus propios ojos el diseño del escenario, que rinde tributo a los videojuegos antiguos. En los años 80, las salas de máquinas "arcade" eran el centro de la vida social en muchos barrios, así como un espacio de fascinación tecnológica y futuro. "Arcade Land", lema de esta edición, hará viajar a los asistentes, muchos de los cuales disfrutaron de estos juegos, a ese imaginario aglutinando elementos gráficos que evocarán ese universo ochentero de los videojuegos y la época dorada de las maquinitas recreativas.

El "mainstage" cuenta con 110 metros de longitud, lo que equivale a un campo de fútbol. La organización señala que es el escenario más grande construido nunca en España. El escenario cuenta con una decoración muy creativa y visual, obra de los escenógrafos que elaboran algunos de los cautivadores escenarios del Tomorrowland.

El Medusa Festival 2025 arranca en la playa de Cullera / Ana de los Ángeles

La organización, como ya informó este diario, ha reforzado la protección del escenario para evitar que termine calcinado, como ocurrió hace unas semanas en el Tomorrowland. Concretamente, el equipo ha trabajado con materiales ignífugos o retardantes de fuego (telas, espumas maderas) en cada uno de sus decorados y estructuras.

Además, los cables y las conexiones están realizados con material aislante y resistente al calor para evitar cortocircuitos. Las pantallas LED y los focos también están protegidos mediante disipación térmica y un diseño que evita que se alcance temperaturas elevadas. Todo ello se revisa previamente al inicio de cada jornada por si hubiera cualquier cambio o modificación.

El festival, por su parte, cuenta con personal formado en este tipo de emergencias. Así, el personal recibe conocimiento básico sobre el uso de extintores y evacuación. A su vez, el recinto cuenta con la presencia de bomberos o técnicos especializados para poder actuar rápidamente.

Otros escenarios

Aunque el escenario principal es uno de los atractivos del evento, no es el único escenario que cautivará a los asistentes.

El Medusa transforma su escenario techno en una araña 3D de ocho pisos de altura. La estructura tiene 60 metros de anchura y 24 metros de alto, lo que equivale a un edificio de ocho plantas. Solo el esqueleto metálico que lo sostendrá pesará 45.000 kg.

La estructura de araña está formada por ocho patas de color negro y rojo dispuestas en forma de abanico y juega con la profundidad y la perspectiva. Para este innovador diseño, los ingenieros de Medusa han colaborado con varias internacionales de andamiaje, luz y sonido.