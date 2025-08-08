Montroi trasladará en septiembre los 168 nichos afectados por la dana

El Ayuntamiento de Montroi podrá trasladar a partir del mes de septiembre los 168 nichos dañados por las fuertes lluvias del pasado 29 de octubre. Nueve meses después de la trágica riada, que ocasionó múltiples daños en el municipio y que todavía se siguen reparando, el Gobierno de España ha aprobado la memoria en la que se incluyen estos trabajos, que ascienden a más de 400.000 euros.

El consistorio ha explicado que el traslado de las tumbas se iniciará después del verano para «evitar el calor y las altas temperaturas» y se realizará en dos fases. En palabras del alcalde Manuel Blanco, primero se trasladarán los nichos situados en uno de los bloques dañados y posteriormente se moverán los féretros situados en otro espacio afectado. Tras una labor minuciosa, todos ellos serán transportados a dos espacios construidos por el propio ayuntamiento hace unos años en este camposanto.

Como ya informó Levante-EMV hace unos meses, las intensas precipitaciones registradas aquella trágica jornada ocasionaron filtraciones de agua en el Cementerio Municipal. La situación generó que, según el primer edil, «los nichos se abrieran por la gran cantidad de agua acumulada».

"Los nichos se abrieran por la gran cantidad de agua acumulada" Manuel Blanco — Alcalde de Montroi

Cabe destacar que la mayoría de tumbas fueron construidas hace más de seis décadas, por lo que los materiales son más delicados que los que se utilizan en la actualidad y, por lo tanto, no pudieron soportar la gran cantidad de agua.

Cerca de 150 nichos se encuentran ocupados, por lo que el ayuntamiento tuvo que ponerse en contacto con las familias y aportar la documentación necesaria para poder acometer los trabajos. Así, algunos de los féretros se ubicarán en una zona construida recientemente, aunque el ayuntamiento realizará trabajos en otro tramo nuevo para poder situar el resto.

Proyectos pendientes

El traslado de los nichos era uno de los proyectos pendientes nueve meses después de la dana. El consistorio ha reconocido en varias ocasiones que «era una de las principales prioridades en el proceso de reconstrucción», ya que «la situación podía comportar problemas de salubridad en el cementerio».

Blanco es consciente de la cantidad de obras que se deben acometer durante estos meses en todos los municipios afectados por las inundaciones. «Es un proceso costoso, ya que es importante cumplir con todos los trámites y realizarlo con el mayor respeto posible», insiste.

También se trata un trabajo delicado, ya que los nichos no podrán ser reconstruidos, sino que deberán ser derribados. En este caso, el primer edil explica que hay que destruir uno a uno para poder «sacar los restos con cuidado con el fin de que no se dañen ni se caigan los nichos».

La operación, que se iniciará en septiembre, no sólo requiere precisión técnica, sino también sensibilidad por parte de los técnicos que acometan las obras, ya que dentro de estos nichos no sólo se encuentran los restos de vecinos, sino también los recuerdos de sus familiares, que desean preservarlos en las mejores condiciones posibles.