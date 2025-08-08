La oferta de plazas para profesores se reduce un 44 % en los centros educativos de la Ribera

La Conselleria de Educación ha reducido en un 44 % la oferta de vacantes para profesores y maestros en los centros educativos de la Ribera este curso, respecto al año pasado. Mientras que en julio de 2024 se ofertaron alrededor de 700 plazas en toda la comarca, este año la cifra ronda las 400 vacantes. El recorte afecta a todos los cuerpos docentes —Educación Primaria, Secundaria, Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y conservatorios de música—, tanto a los funcionarios de carrera como a los interinos, dentro de las 13.854 plazas anunciadas para toda la Comunitat Valenciana.

Después de cuatro días de actualización constante de listados, la Conselleria de Educación publicó el 24 de julio la lista definitiva de vacantes ofertadas para el curso 2025-2026, ante lo que tanto el personal como los sindicatos docentes percibieron un notable descenso en la oferta de plazas respecto al curso 2024-2025. El impacto de este recorte (especialmente acusado en Formación Profesional) es común en los municipios más representativos de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, a los que acuden estudiantes de varias localidades de la zona.

Por municipios

En Alzira, por ejemplo, se han ofertado 60 plazas frente a las 103 del año pasado, lo que supone una disminución del 41,75 %. En Cullera la reducción ha sido mayor: de 46 a 22 plazas, es decir, un 52,17 % menos. Sueca también ha sufrido una importante caída y ha pasado de 49 a 25 plazas (-48,98 %), mientras que en Algemesí se ha pasado de 70 a 50 (-28,57 %). En Carcaixent la oferta ha caído a más de la mitad, de 44 a 20 plazas (-54,55 %). Carlet ha pasado de 68 a 43 plazas, lo que representa una reducción del 36,76 %.

Montserrat ha visto una bajada del 34,55 %, es decir, de 55 a 36 vacantes. Turís ha perdido 11 plazas, al pasar de 39 a 28 (-28,21 %). Benifaió se queda con 17 frente a las 30 ofertadas en 2024 (-43,33 %) y Almussafes ha sufrido una de las mayores reducciones: de 44 a 17 plazas, lo que supone un recorte del 61,36 %.

Comarca demandada

Consultados por este diario, varios docentes de la zona que pertenecen al cuerpo de interinos alegan que la demanda de plazas en esta comarca suele ser bastante alta debido a su proximidad a València y a la autovía, además de a estar «muy bien conectada gracias al tren». En toda la Comunitat Valenciana, como ya informó este diario, en cuanto a la fase de docentes interinos, se han cubierto cerca del 99 % de las plazas ofertadas para el próximo curso. Para este proceso se publicaron 12.265 vacantes, de las cuales se han adjudicado 12.158. A todas estas plazas adjudicadas hay que sumar los más de 10.000 puestos adjudicados a mediados de julio en régimen de comisiones de servicio para los funcionarios de carrera.

Marc Candela, portavoz del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), explica a Levante-EMV que esta reducción no se debe únicamente a los recortes por parte de la Conselleria de Educación. «Hay que tener en cuenta que, además de que hay un claro recorte en las plazas, una parte de las vacantes que este año ya no se han ofertado se debe a que eran plazas provisionales que ya han sido adjudicadas como destino definitivo para los funcionarios de carrera. Las plazas están ahí, pero ya no se ofertan porque ya están ocupadas», señala.

No obstante, Candela también advierte: «El sistema está estancado y en recesión. Los gobiernos del PP tienen la tendencia de paralizar el crecimiento de la plantilla y esto se hace muy evidente cuando llega el momento de las adjudicaciones».

Más plazas en septiembre

A pesar de todo, se espera que en septiembre se oferten nuevas plazas, principalmente para sustituciones y vacantes a tiempo parcial. En este sentido, desde el STEPV también denuncian que, por segundo año consecutivo, la conselleria no ha ofertado estas plazas a tiempo parcial. «Esta circunstancia va contra los intereses de las personas participantes de las adjudicaciones y no ha sido negociada con los sindicatos», expresa el sindicato en un comunicado.