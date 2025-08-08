Del protagonista de la película "Culpa mía" a los rostros de "La isla de las tentaciones": Los famosos tampoco se pierden el Medusa

Miles de meduseros y meduseras toman Cullera para disfrutar de una nueva edición del Medusa Festival. Durante tres largas jornadas, los fanáticos de la música electrónica podrán bailar al ritmo de destacados DJs como Timmy Trumpet, Hardwell, Don Diablo, Padre Guilherme, Nervo o Afrojack.

El evento de música electrónica congrega a cerca de 180.000 asistentes durante estos tres días. Los rostros más conocidos tampoco quieren perderse este festival ni disfrutar del encanto de la costa de Cullera. El Zevra Festival ya contó con la presencia de un total de 40 instagramers, youtubers y tiktokers, que cantaron al ritmo de Jason Derulo, Estopa o De La Rose. Entre los influencers que disfrutaron del festival, se encontraban Pablo Vera, con 750.000 seguidores en Tik Tok; Juan Pérez, con 3,3 millones, Iban García, con 3 millones; La Cuchillos, con 1,8 millones o Juanki Municio, con 2,1 millones.

El Medusa Festival también contará con la presencia de cerca de un centenar de influencers, actores o personajes conocidos en el mundo de la televisión, que disfrutarán del evento durante todo el fin de semana, por lo que no se sorprendan si ven alguna cara conocida por el recinto.

El actor español Gabriel Guevara será uno de los asistentes. Guevara ha ganado popularidad últimamente por su papel protagonista en la película "Culpa mía" y "Culpa tuya", donde interpreta a Nick. La serie, que se estrenó en Amazon Prime Video, también cuenta con Nicole Wallace.

Por su parte, la actriz madrileña María de Nati también se dejará ver por el recinto. La joven es conocida por su participación el "El secreto de puente viejo", "Entrevías" o "Al otro barrio".

Entre los tiktokers y youtubers más destacados se encuentran Mangel, que acumula casi tres millones de seguidores en Instagram. Mangel se ha popularizado en redes sociales por sus vídeos cómicos y partidas de videojuegos.

Isaac Belk o Isaac Corrales, con casi un millón de seguidores en redes sociales, tampoco faltarán a la cita. Entre las influencers más conocidas, también se dejarán ver Lidya Lady, creadora de contenido en torno a la moda y estilo de vida saludable, la youtuber Lluna Clark o Srta Raquel.

Los concursantes del mítico 'reality show' de Telecinco "La isla de las Tentaciones" también han aceptado la invitación y estarán en esta edición del Medusa. Christofer Guzmán, que se convirtió en uno de los rostros más destacados de la primera edición de este programa, será uno de los invitados.