Medusa abre sus puertas con un espectáculo de 250 drones y fuegos artificiales

La primera jornada de la undécima edición del Medusa Festival fue histórica.

Miles de meduseros y meduseras vibraron durante toda la noche, y hasta bien entrada la madrugada, al ritmo de DJs reconocidos a nivel nacional e internacional como Don Diablo, Timmy Trumpet, Hardwell o Quintino.

La música no ha sido la única protagonista de esta primera jornada, ya que la organización sorprendió durante la medianoche con un espectáculo de fuegos artificiales y 250 drones, que no sólo se pudo ver en el propio recinto, sino también a varios kilómetros de distancia. El 'show', que no dejó indiferente a nadie, se repetirá esta noche.

La impactante ceremonia de apertura sorprendió con los 250 drones luminosos, que alcanzaron los 120 metros de altura sobre el escenario principal. La tecnología fue sincronizada desde tierra a través de un sistema informático y señales inalámbricas, que dibujaron figuras espectaculares en el cielo con luces LED multicolor.

La experiencia audiovisual y lumínica, combinó voz, música y fuegos artificiales para deslumbrar a las cerca de 50.000 personas que se congregaron durante la medianoche.

Dada la magnitud del espectáculo y la proximidad al escenario principal —que durante el festival se convierte en un espacio aéreo segregado—, fue necesario, como ha explicado la organización, solicitar una autorización especial a la Unidad Pegaso de la Guardia Civil para poder sobrevolar drones. La operación se llevó a cabo en estrecha coordinación con las fuerzas de seguridad del dispositivo oficial del festival.

Unas tres horas antes del inicio, los 250 drones se posicionaron en formación sobre una explanada ubicada detrás del escenario con el objetivo de que las personas especializadas en su vuelo programaran de forma individual la trayectoria y el patrón de luces de cada unidad. Por seguridad, las aeronaves nunca sobrevuelan al público.

Este espectáculo, inédito en el panorama de festivales en España, está a cargo de una empresa española especializada en espectáculos con drones que ha trabajado a nivel internacional con marcas como Telefónica, Repsol, Volkswagen, Audi, Netflix o Disney+.

Anteriores ediciones

Medusa ya acogió un "drone light show" durante las ediciones de 2023 y 2024. En esta ocasión, la ceremonia de apertura ha girado en torno al universo "Arcade Land", un tributo visual al mundo de los videojuegos antiguos y a la época dorada de las maquinitas recreativas.