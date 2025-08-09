El parking y el auditorio de Guadassuar siguen cerrados nueve meses después

Los edificios municipales resultaron gravemente afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre. Las obras de reparación y recuperación de estos espacios se han demorado en el tiempo y, en ocasiones, sus costes son bastante elevados. Tras limpiar las calles y vaciar las viviendas de trastos y enseres inservibles, los ayuntamientos se han podido centrar en estos locales. Nueve meses después de la riada, algunas localidades como Algemesí ya han rehabilitado estos edificios. Sin embargo, los trabajos se retrasan en los municipios más pequeños.

Guadassuar todavía no ha podido recuperar sus edificios anegados por el barro y el lodo tras el desbordamiento del río Magro. El auditorio, el retén de la policía local, el parque infantil o el parking público siguen dañados 284 días después de aquella trágica jornada. «Ya hemos presentado las memorias, pero siempre nos dicen que falta alguna cosa por alegar y nos llegan nuevos requerimientos», señala el alcalde Vicent Estruch. El consistorio exige celeridad al Gobierno de España para que apruebe las memorias justificativas y, así, se puedan iniciar los trabajos.

Estruch señala que las obras de recuperación del aparcamiento municipal y del auditorio son, en sus palabras, «las que más nos preocupan». Los trabajos en el auditorio se cifran en un millón de euros, ya que deben acometerse tareas de rehabilitación y obras de accesibilidad. Además, parte del mobiliario debe trasladarse a zonas más elevadas, ya que se encuentran en los sótanos. «Todo está situado en las plantas bajas, por lo que se debe trasladar a zonas más altas. Al ser un espacio viejo, no es accesible, por lo que también tiene que adaptarse. Nos preocupa porque va a ser un proceso lento», lamenta el primer edil. Estruch recalca que el auditorio es «un espacio fundamental para la ciudadanía», ya que «se hacen muchas actividades».

El consistorio reconoce que los daños ocasionados por la catástrofe y todo el proceso administrativo que debe llevarse a cabo para poder acceder a las ayudas del Gobierno colapsa a los ayuntamientos pequeños. «No tenemos suficiente gente. Esto nos viene grande. Somos pocas personas», explica.

El aparcamiento municipal es otra de las prioridades del consistorio. Las cerca de 110 plazas del parking siguen inutilizables tras la dana. Su coste asciende a cerca de 400.000 euros. El primer edil señala que es «fundamental» su recuperación. «La gente se queja porque es un pueblo pequeño y no tenemos zonas donde aparcar. Además, ha coincidido con las fiestas patronales, lo cual ha dificultado todavía más el aparcamiento, ya que había calles cerradas», indica.

Guadassuar pide al Gobierno que acelere los pagos y las aprobaciones de las memorias para poder iniciar los trabajos que avancen en la recuperación del municipio nueve meses después de la dana. «No dejan de salir daños y problemas. Vamos luchando con lo que va apareciendo y a ver si pronto podemos centrarnos en el día a día», concluye.