Las reservas rurales frenan la despoblación con hasta un 90 % de ocupación en verano

Cullera es uno de los destinos turísticos preferidos en la Ribera. Sus playas convierten a esta localidad en un atractivo para combatir el calor y las altas temperaturas. Sin embargo, muchos turistas optan por lugares más alejados del mar y menos masificados para pasar sus vacaciones. Las cifras lo corroboran. Las reservas rurales alcanzan el 90 % durante los meses de verano en muchas de estas localidades, por lo que muchas de las casas ofertadas ya han colgado el cartel de completo.

Municipios como Tous, Beneixida y Sellent multiplican su población a lo largo de estas semanas con la llegada de turistas. Las calles se llenan de nuevos rostros, los comercios mejoran su caja y los clientes ocupan las terrazas de bares y restaurantes. Los ayuntamientos se aprovechan de este incremento de la población para programar actividades dirigidas a todo tipo de público. Por ejemplo, Sellent realiza el concierto de la banda municipal, mientras que los visitantes de Beneixida pueden disfrutar de una actuación de ópera en directo.

«Vienen aquí por la tranquilidad y facilidades que ofrece el municipio, ya que se apuesta por el turismo rural». Jaime Vidal — Propietario de una casa rural en Tous

«Para este verano ya no me quedan días disponibles», se congratula Miguel Galdón, propietario de una casa rural en Tous. Durante estas semanas, los huéspedes no dejan de entrar y salir de la vivienda. Aunque gran parte de los visitantes son vecinos de comarcas cercanas, que acuden para desconectar durante el fin de semana, el perfil de usuarios es muy variado. Todos ellos acuden con un objetivo común: «Vienen aquí por la tranquilidad y facilidades que ofrece el municipio, ya que se apuesta por el turismo rural». Así lo señala Jaime Vidal, dueño de otra vivienda ubicada en este mismo municipio.

Turistas nacionales

Gran parte de los propietarios también insisten en que destaca el perfil de turista nacional -sobre todo familias con niños- frente a los visitantes procedentes de otros países, que apuestan por la costa. Aunque es difícil competir con el turismo de sol y playa, los dueños han equipado estos apartamentos para que los asistentes disfruten de sus vacaciones. Los visitantes pueden refrescarse en las piscinas, cobijarse en las zonas de sombra y arbolado, descansar en sus tumbonas o «chill out», realizar rutas de senderismo y pasear por la montaña.

Piscina tematizada en una vivienda turística en Tous. / Levante-EMV

El bajo coste de estos espacios -ronda entre los 150 y 200 euros la noche - y la cercanía de estos espacios a la costa también se convierte en un aliciente para los turistas, que en pocos minutos pueden disfrutar del mar en Sueca, Cullera o València. Por ello, algunos veraneantes, que disponen de más días de descanso, aprovechan para pasar unos días en estos municipios y luego se desplazan a otras ciudades más turísticas. «Hay gente que viene a desconectar unos días a Tous, luego se va a la Canal de Navarrés y termina tomando el sol en las calas de Xàbia», afirma Vidal. La conexión de estas poblaciones con localidades cercanas también impulsa este tipo de turismo, como señala Olivia Lloret, propietaria de una casa rural en Beneixida. «Viene gente que tiene un evento en otros pueblos cercanos, hacen noche y regresan a su hogar», explica.

Las casas rurales en la comarca poco a poco van ganando adeptos. El turismo de sol y playa tiene ahora un nuevo rival. Los turistas que prueban estos espacios suelen repetir, ya que buscan espacios tranquilos y sin masificar. De hecho, algunos ya han reservado para el próximo año. «Muchos turistas que vienen ya reservan su estancia para el próximo año», concluye Loreto San Juan, una propietaria de Sellent.