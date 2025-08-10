La red de observatorios domésticos para proteger la Serra de Corbera suma 40 voluntarios en tres años

La red de observatorios domésticos contra incendios forestales "Fire Leaders" impulsada en Alzira y el entorno de la Serra de Corbera por la asociación Interpreta Natura para ofrecer una respuesta rápida en caso de una emergencia continúa creciendo y se aproxima ya a los cuarenta voluntarios que realizan labores de vigilancia sin salir de casa. Cuenta ya con colaboradores en Corbera, Llaurí, Favara, Tavernes de la Valldigna y Alzira y la Barraca d'Aigües Vives, así como en todas las urbanizaciones de estas localidades.

La inicativa que arrancó en el verano de 2022 a través del proyecto "Fire Leader" ha consolidado un grupo de amantes de la naturaleza que viven o pasan el verano cerca del entorno forestal y forman parte de una red de mensajería instantánea que permite dar cualquier aviso para miminizar el tiempo de respuesta cuando se detecta humo y, a la vez, descartar falsas alarmas, o facilitar información de hacia donde se propaga el fuego en caso de declararse un incendio.

Jesús Pelluch es uno de los voluntarios más veteranos en la red. Trabaja desde casa y no dudó en sumarse a la red de voluntarios "Fire Leaders" cuando conoció la iniciativa. Es consciente de que con poco esfuerzo por su parte puede dar un aviso y propiciar una respuesta rápida en caso de incendio que permita minimizar daños. "Es un tema de concienciación ambiental, vivo en la montaña y soy consciente de que hay incendios en los que si se hubiera actuado antes se podría haber evitado el daño generado por el fuego", comenta.

La asociación Interpreta Natura cuenta también con otras iniciativas de protección ambiental como el Observatori Ribera del Xúquer. El director de Interpreta Natura, José Luis Alemany, explica que este proyecto se gestó en 2019. En la actualidad cuenta con una treintena de voluntarios y, en este caso, no trabajan desde casa, si no que acuden a la montaña. Los integrantes se centran en la Serra de Corbera principalmente, pero tambien en las montañas de Tous y Benimodo. El trabajo no se limita solo a la vigilancia de los incendios, entre las actividades destacan el riego de árboles para que soporten mejor el calor o la retirarda de residuos que dañan el entorno, así como la participación en actividades de formación impartidas por los técnicos que controlan las salidas. “Cada día organizamos grupos de jóvenes que se desplazan a una zona para realizar la actividad o realizar labores forestales. Reciben el plan la noche anterior y se apuntan dando prioridad a quienes han salido menos veces”, explica Alemany. Además de la prevención, el equipo colabora en la recuperación del territorio.

Gabriella Siemaite es una de las voluntarias del Observatori Ribera del Xúquer. Se unió meses atrás porque le gusta la naturaleza e implicarse en actividades de conservación de las montañas. Relata que "el día a día suele ser variado. Salimos en grupos con un coche y nos dirigimos a los picos o ubicaciones elevadas para controlar la nauraleza". Asimismo, también reciben formación que, según comenta, "se hace dinámica porque todo lo explican en la montaña y así se comprende mejor que si te enseñan una foto". También realata que “este verano está siendo tranquilo, ya que solo hemos tenido un aviso directo por una quema de troncos en Tous”.

Las abundantes lluvias de primavera han mantenido la vegetación húmeda, aunque Alemany advierte: “Si en agosto no llueve, aumentará el riesgo de incendio de manera considerable”.

La mayoría de participantes proviene de distintos países europeos y llegan gracias a programas de intercambio ambiental. “Queremos reforzar esos intercambios porque es lo que más les motiva”, señala Alemany. Sin embargo, reconoce que “la participación de voluntarios locales es menor de lo esperado. Los vecinos son fundamentales, pero cuesta implicarlos”.

Interpreta Natura cuenta con cerca de ochenca voluntarios en total, recibe una subvención anual de la conselleria que destina a actividades educativas y a sus propios proyectos. La entidad también tuvo un papel destacado durante la última dana, cuando sus equipos ayudaron en tareas de emergencia.