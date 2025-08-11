El Alzira FS cede dos jugadores para reforzar la plantilla

El Family Cash Alzira FS ha acordado la cesión de los brasileños Gus Barbosa y Jackson al Unión África Ceutí. De esta manera sigue recuperando fichas para poder reforzar el equipo de cara a su nuevo destino, la liga de Primera División.

La noticia del ascenso administrativo a la màxima categoria le llegó el 14 de julio cuando tenía prácticamente cerrada la plantilla con la que afrontar el reto del ascenso a la máxima categoría con un equipo de garantías. Sin embargo, el repentino salto a Primera División obliga a confeccionar un equipo más competitivo para tratar de lograr la permanencia con ciertas garantías. Los blanquiazules no quieren revivir la campaña de hace dos años cuando lograron la primera victoria en la 14a jornada y al final se quedaron a solo cuatro puntos de la salvación.

Gus Barbosa ya se ha recuperado de la rotura de ligamento cruzado que le tuvo apartado toda la temporada desde la jornada 5 y ya ha entrenado a las órdenes de Braulio. Con la cesión recuperará la forma y retornará al club ribereño con el que ha firmado una extensión del contrato hasta 2027.

Jackson dos Santos también buscará en el club caballa los minutos que no ha tenido en el conjunto ribereño desde que llegara en enero del Nagoya Oceans.

En el plano Deportivo, los de Braulio Correal disputarán el sábado el primer partido de preparación, a las 11’30 en el Palau d’Esports contra el campeón de las dos ultimas ligas, el Jimbee Cartagena, donde sigue Gon Castejón. Los abonados podrán entrar gratuitamente previa recogida del abono en la tienda del club el miércoles y jueves de 10’30 a 13’30 o el sábado antes del partido.

Catorce en plantilla

Actualmente Braulio Correal cuenta con catorce jugadores en plantilla. Al portero Àlex Lluch se ha unido Adrián Pereira, también de 25 años, que esta temporada ha cumplido su quinto año en el Ribera Navarra después de tres campañas en el Sala 10 Zaragoza, todas ellas en Primera División. Esta campaña ha sido suplente de Raúl Jiménez pero de él se valora que tiene grandes aptitudes tanto con los pies como bajo palos, al igual que su compañero en la portería, ex de Industrias Santa Coloma.

Como cierres están Darrieer, Rubi y Joan, si bien el cullerense no estará completamente recuperado de su lesión hasta principios de año por lo que se busca un jugador para esta posición. Días atrás se negoció con el brasileño Otanha y se busca otra alternativa.

En las alas se cuenta con Ivi, Pablo Ibarra y Peiró y los fichajes Dickson y Pablo García. Además, la última renovación ha sido Lechero, ya fichado en propiedad después de haber sido cedido por ElPozo Murcia. La posición atacante es la que cuenta con jugadores más jóvenes: Arechaga que deja la etapa juvenil, el fichado del Ejido, Cola y el cedido por Peñíscola, Yunii.