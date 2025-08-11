Antella registra un seísmo de 2,2 grados de magnitud

Antella registró durante la noche de este domingo 10 de agosto un movimiento sísmico de 2,2 grados de magnituds en la escala de Ritcher, según se recoge en el Instituto Geográfico Nacional.

La actividad sísmica se produjo a las 23:08 h al noreste del municipio y a una profundidad de 6 kilómetros.

Se trata del tercer seísmo registrado en el término municipal de Antella durante estos ocho meses de 2025. El primero, como ya informó este diario, fue el 7 de enero, con una magnitud de 1,9 grados, mientras que el segundo fue el 17 de febrero, a las 7:52 h, con 1,6 grados de magnitud.

Este tercer movimiento sísmico, por lo tanto, es el de mayor magnitud registrada durante este año.

Otro temblor en Tous

Tous también ha registrado un movimiento sísmico en los últimos 30 días. Concretamente, el temblor se registró el 25 de julio, a las 00:47 h, en la parte oeste del término municipal, con una magnitud de 1,6 grados en la escala de Richter.

El temblor se produjo a una profundidad de 18 kilómetros.