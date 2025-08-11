La asociación felina de Carcaixent lanza un SOS ante el abandono de cerca de un centenar de gatos

La asociación felina de Carcaixent Dignitat Gatuna ha hecho un llamamiento en sus redes sociales para acoger a los cerca de cien gatos que se encuentran en las instalaciones actualmente. La entidad ha denunciado el abandono masivo de animales que se está produciendo durante las últimas semanas y que ha comportado una situación de colapso en el refugio, que no dispone de más manos ni espacio para atender a estos animales. La llegada de las vacaciones suele coincidir con un incremento de abandono de animales, como lamentan las asociaciones de perros y gatos año tras año.

Dignitat Gatuna acoge en la actualidad a 25 crías de bebé y 50 gatos en sus instalaciones, una situación que, en sus palabras, ha comportado que se encuentren «desbardados». «Son muchos y necesitan ayuda urgente», reclaman desde la entidad. Por ello, piden a las personas interesadas que acudan al refugio para cuidar, aunque sea temporalmente, de estos animales. «No pueden estar aquí por las altas temperaturas, sobre todo los más pequeños, ya que están en peligro», denuncian.

Señalan que ya comen solos y usan el arenero, por lo que sólo necesitan un lugar seguro temporal. Además, recuerdan que todos los gastos -comida, arena o veterinario- los cubre la entidad. «Tú pones el espacio y el cariño, nosotros lo demás», insisten desde Dignitat Gatuna, mientras que añaden que «nos quedamos sin sitio y sin manos. Y ellos no pueden esperar».