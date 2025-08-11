Los ayuntamientos adaptan su programación a la ola de calor: cambios en el horario de las procesiones o hinchables de agua gratuitos

Caminar por la calle durante el día de hoy resulta misión imposible. Una masa de aire africano convierte este lunes en el más tórrido del verano. La mayoría de municipios de la Ribera han superado los 40 grados durante la jornada de hoy. De hecho, en localidades como Alcànter, Alzira, Càrcer o Carcaixent se han alcanzado los 41 grados, según la Agència Valenciana de Meteorologia.

La ola de calor ha obligado a los ayuntamientos a tomar algunas medidas o programar actividades para combatir las altas temperaturas entre la ciudadanía.

Muchos municipios afectados por esta ola de calor viven estos días sus fiestas patronales, que también se han tenido que adaptar al cambio climático. El Ayuntamiento de Turís ha anunciado que la cabalgata, que se iba a celebrar a las 19 h, se retrasa hasta las 20 h como consecuencia de las altas temperaturas que está sufriendo el territorio valenciano.

Sumacàrcer también ha decidido reducir el horario de su ecoparque debido a la alerta naranja, como ha señalado en sus redes sociales.

Algunas localidades, por su parte, apuestan durante estos días por la instalación de hinchables acuáticos para que los más pequeños puedan refrescarse y combatir esta ola de calor.

Montserrat ha programado durante la mañana de hoy juegos acuáticos en la piscina municipal. Por su parte, Alginet ha organizado durante la mañana de este martes 12 de agosto hinchables de agua en el polideportivo. Así, de 9 h a 14 h, y según ha informado el consistorio, grupos de 150 personas, y con inscripción previa, podrán disfrutar de estas atracciones de agua durante 45 minutos.