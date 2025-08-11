Las calles de Albalat de la Ribera se llenan de teatro reivindicativo

Las calles de Albalat de la Ribera se llenarán de teatro durante la noche de este martes de la mano de la compañía valenciana Xarxa Teatre.

El espectáculo "Papers!", que se podrá ver a las 23 h en la calle Jaume I del municipio, se trata de un montaje sin texto, que navega entre lo absurdo y lo real para invitar a la reflexión.

Con una puesta en escena cargada de simbolismo, los personajes ironizan sobre los conflictos que generan el poder y el dinero. Concretamente, la historia se centra en un grupo de migrantes que llega a un nuevo país buscando un futuro mejor, pero que se topa con una sociedad que solo les ofrece los trabajos más precarios. Entre el humor y la crudeza, la obra denuncia la doble moral y la invisibilización de los más vulnerables.

Xarxa Teatre se ha caracterizado desde su creación en 1983 por convertir las calles en su escenario natural. Su propuesta fusiona la tradición popular valenciana con técnicas escénicas académicas, lo cual da lugar a espectáculos festivos y reivindicativos que combinan música en directo, pirotecnia y un potente lenguaje visual.