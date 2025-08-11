La canción que Jason Derulo estrenó en Cullera ya está disponible en las plataformas musicales

La actuación de Jason Derulo en Zevra Festival, el festival de música urbana y pop que se celebra en Cullera durante los últimos cuatro veranos, fue histórica. Cerca de 50.000 asistentes disfrutaron de su espectáculo, en el que el cantante no sólo sorprendió a los presentes con su voz, sino que también dejó boquiabiertos a los presentes con sus movimientos, acompañado de sus bailarines.

A lo largo del concierto, que duró cerca de hora y media, Jason Derulo interpretó en Cullera algunos de sus temas más emblemáticos, como "Wiggie", "Savage love" o "Love not war". Sin embargo, el cantante todavía guardaba una sorpresa para el final del 'show'. Los asistentes al festival disfrutaron en exclusiva de uno de sus últimos temas.

"Dame un grrr" se ha convertido en una de las canciones más destacadas de este verano. Su ritmo pegadizo comporta que nadie pueda resistirse a este éxito, que ha ido ganando adeptos en plataformas sociales como TikTok, donde ya suma más de dos millones de vídeos y miles de visualizaciones más.

El tema pertenece a los dos artistas rumanos Fantomel y Kate Linn, que decidieron lanzar la canción en Spotify y Youtube tras el éxito que tuvo en TikTok. Ahora se suma Jason Derulo, que sorprendió a los asistentes al Zevra Festival con su baile y parte de la interpretación de la letra. Lo que parecía una canción improvisada ha terminado convirtiéndose en un tema, que seguramente sonará en radios y discotecas.

El tema, que pudo ser escuchado en directo y de forma inédita en la playa de Cullera, ya se encuentra disponible en plataformas musicales como Youtube o Spotify. En poco tiempo, la canción ya acumula cerca de medio millón de visualizaciones.