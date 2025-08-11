El Consell desbloquea el anhelado auditorio de Carcaixent

Carcaixent da el primer paso para la construcción de su anhelado auditorio tras décadas de reivindicación. Concretamente, la Generalitat Valenciana destinará 85.000 euros de los presupuestos del ejercicio 2025 a la redacción del proyecto técnico de este nuevo espacio cultural.

El municipio siempre ha reivindicado la necesidad de contar con un espacio escénico para albergar representaciones musicales o teatrales. De hecho, el consistorio ha construido recientemente un nuevo espacio multiusos ubicado cerca del centro comercial para albergar grandes celebraciones socioculturales con el objetivo de resolver una demanda histórica entre los vecinos y vecinas del municipio. Previamente, la localidad sólo contaba con el Magatzem de la Ribera, en el que caben cerca de 450 personas, mientras que el nuevo espacio triplica este aforo.

La alcaldesa de la localidad, Carolina Almiñana, señala que "el municipio necesita un espacio en condiciones para albergar este tipo de representaciones, ya que la acústica del multiusos no es equiparable". Por su parte, el Magatzem de Ribera seguirá acogiendo actividades sociales y culturales, mientras que el espacio multiusos albergará presentaciones falleras o actuaciones de la Sociedad Musical «Lira Carcaixentina»

El nuevo auditorio estará construido en una superficie de 2.020 metros cuadrados en la avenida Lira Carcaixentina, cuyo suelo ya dispone de calificación urbanística como equipamiento deportivo-cultural.

Según la resolución de la Generalitat, "el municipio actualmente precisa de una infraestructura cultural pública moderna y funcional con capacidad para albergar representaciones escénicas, musicales, actos institucionales y culturales de ámbito local y comarcal". Por ello, este nuevo espacio contará con patio de butacas, salas técnicas, camerinos, escenario, lavabos, escaleras, accesos, zona de administración y cafetería.

Licitación en menos de dos años

Almiñana señala que la construcción del auditorio era una de las demandas que había comunicado al President de la Generalitat, Carlos Mazón, en una de sus primeras reuniones como alcaldesa. "Es una reivindicación histórica. En el Botànic ya se planteó, pero nunca nos destinaron una partida económica", señala.

La primera edil recuerda que ya había un proyecto para acometer estas obras, que ha servido como base tras una adaptación a las nuevas necesidades. El objetivo del equipo de gobierno es licitar las obras antes de que finalice esta legislatura. "Nuestro deseo es que se licite antes de que termine la legislatura. Este es el primer paso, pero era muy importante para poder contar con un auditorio", concluye.

Nuevos escenarios habilitados

La falta de espacios en el municipio ya comportó en 2024 que la alcaldesa, como informó este diario, tuviera que improvisar una solución transitoria para evitar que el grupo teatral Ágora deje de programar la reputada Mostra Nacional de Teatre Amateur que cada año alberga el municipio. Para ello, habilitó un nuevo escenario en el histórico Magatzem de Ribera. En este caso, se reutilizó parte del andamiaje y los telones que se gastaban en el Teatro Don Enrique, que fue clausurado por incumplir la normativa más básica de seguridad.