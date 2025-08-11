Cullera solicita 300.000 euros para la segunda fase de rehabilitación de la Cova del Dragut

La Cova del Dragut de Cullera sigue cerrada al público tras la necesidad de acometer unas obras y tras la declaración de la zona del Cap de la localodad -donde se encuentra este museo- como Zona de Especial Conservación por parte de la Conselleria de Medio Ambiente.

El Ayuntamiento de Cullera ha solicitado la necesidad de completar las reformas necesarias para poder poner la cueva en funcionamiento. Para ello, el consistorio ha exigido al Ministerio de Turismo la incorporación de la II fase de la rehabilitación integral de la Cueva-Museo del Dragut dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Durante la reunión estuvieron presentes el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la concejala de Turismo, Débora Marí, junto a la Directora General de Políticas Turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz,

Mayor ha señalado que esta inversión de más de 300.000 euros está destinada a mejorar elementos de seguridad, obras de eficiencia energética y de instalaciones eléctricas «para poder dotarla de la competitividad exigente y licitar su explotación turística».

Se trata de la segunda parte de la rehabilitación integral, ya que la primera fase fue asumida recientemente por el Ayuntamiento de Cullera con recursos propios con una inversión de cerca de 40.000 euros.

Con esta intervención el consistorio pretende consolidar y mejorar la gestión y explotación cultural y museística de la Cueva-Museo del Dragut con el fin de seguir potenciando el valor patrimonial e histórico de Cullera, del que también forma parte el Pirata Dragut.