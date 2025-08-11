Favara cierra su piscina en plena ola de calor ante la inexistencia de licencia y revisiones en la última década

Favara mantiene cerrada su piscina municipal en pleno mes de agosto. El consistorio decidió cerrar provisionalmente las instalaciones hace unos días, después de un informe emitido por el técnico municipal que constata «la inexistencia de un proyecto de actividad aprobado que garantice el cumplimiento de la normativa vigente de seguridad y sanidad».

Según detalla en un comunicado el Ayuntamiento de Favara, aunque el recinto se encuentra en funcionamiento desde la década de 1990 y en el pasado obtuvo inspecciones técnico-sanitarias favorables, no se han realizado revisiones posteriores a la inspección de la instalación eléctrica efectuada en 2015. Tampoco se dispone de la documentación técnica que asegure plenamente la seguridad, la accesibilidad y la adecuación medioambiental de todas las instalaciones.

La alcaldesa de Favara, María Pilar Sala, explica a Levante-EMV que la situación «se detectó al solicitar a los técnicos municipales los permisos para instalar, con motivo de las fiestas mayores, unos castillos hinchables en el recinto de la piscina. Fue entonces cuando se constató que desde hace diez años no se ha pasado la OCA (Organismo de Control Autorizado) ni ninguna otra revisión obligatoria para poder abrir las instalaciones al público».

Seguridad

«Estamos hablando de un tema de seguridad muy serio. La piscina cuenta con numerosos elementos eléctricos y, sin pasar la OCA ni contar con licencia de actividad, se convierte en un riesgo para los usuarios. Además, en caso de accidente, ningún seguro se haría cargo de las consecuencias», advierte la primera edil. Sala añade que se ha detectado también «que la puerta que debería funcionar como salida de emergencia está cerrada con un candado por el exterior, lo que compromete aún más la seguridad».

El cierre de las piscinas se mantendrá hasta que se elabore el proyecto técnico de actividad, se tramite y apruebe la documentación necesaria y se ejecuten las actuaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones legales y de seguridad. El ayuntamiento asegura que adoptará todas las medidas para agilizar este proceso y poder reabrir el recinto «en condiciones óptimas para el uso público».

«La gente está muy indignada»

«Han tenido todo el año para repararla y ahora, sin ningún aviso, la cierran ahora, en plena ola de calor. Es un pueblo pequeño, algunos no nos podemos desplazar y no tenemos otra opción para bañarnos. La gente está muy indignada», denuncia una vecina de la localidad.

Por su parte, Isabel Borrás, la portavoz del partido en la oposición, Compromís, que estuvo al frente de la corporación municipal hasta 2024, afirma a este diario que las inspecciones se realizaban con regularidad cada año: «Prueba de ello son las obras de mejora del sistema de filtrado y de también de todo el vallado, tapas de arquetas y zonas de sombra, valoradas en un total de unos 100.000 euros». «Hace dos o tres años el inspector de sanidad nos dijo que teníamos que renovar todo el sistema de filtrado, que estaba obsoleto, y así lo hicimos», asegura Borrás, quien añade que el actual ayuntamiento «debería haber comprobado todo esto antes del verano y no ahora en agosto».

«Los nueve años de mandato de Compromís han sido un despropósito en cuanto al mantenimiento y control de las instalaciones municipales. No se han preocupado por garantizar que estuvieran en regla», sentencia por otro lado la alcaldesa.