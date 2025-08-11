Los hermanos argentinos Fiorito fichan por el Club d’Escacs Ribera Baixa
Las reconocidas figuras del ajedrez mundial debutan en Albalat de la Ribera en una competición en la que se han enfrentado a vecinos y amantes del ajedrez
Los hermanos Joaquín y Francisco Fiorito, grandes figuras del ajedrez mundial, acaban de fichar por el Club d’Escacs Ribera Baixa, un paso que representa un hito para el desarrollo de este deporte en la comarca.
Ambos han sido presentados esta mañana en Albalat de la Ribera, donde se han organizado una serie de actividades con motivo de las fiestas patronales para impulsar y acercar el ajedrez a toda la ciudadanía desde una perspectiva educativa, inclusiva y competitiva.
Entre las actividades llevadas a cabo, los más pequeños han podido iniciarse en el mundo del ajedrez a través de un tablero gigante, una herramienta lúdica y visual que permite aprender los movimientos y reglas básicas de forma divertida y participativa.
Paralelamente, se ha celebrado un torneo suizo de partidas relámpago (blitz), abierto a jugadores y jugadoras de todos los niveles. Esta modalidad, caracterizada por su ritmo rápido e imprevisible, es especialmente atractiva tanto para quienes buscan competir como para el público espectador.
El momento álgido de la jornada ha llegado con la celebración de unas partidas simultáneas, en las que los hermanos Joaquín y Francisco Fiorito se han enfrentado a múltiples rivales al mismo tiempo. Esta práctica, habitual entre los grandes maestros, permite al público medirse directamente con jugadores de élite en un ambiente cercano y didáctico.
Triunfo en Granada
Los hermanos Fiorito ya triunfaron en el prestigioso Granada Chess Open 2025, que enfrentó a más de 300 jugadores de distintos países hace unos días.
El mayor de los hermanos, Joaquín Fiorito, se alzó con el tercer puesto absoluto, sumando 7 puntos sobre 9 posibles, mientras que su hermano Francisco quedó en la undécima posición demostrando con sólo 19 años que ya es una de las grandes promesas del ajedrez juvenil europeo. Fabián Fiorito, por su parte, cerró su participación en 13 ª posición.
Los tres empataron a puntos con los grandes favoritos del torneo, aunque el sistema de desempates marcó las diferencias en la clasificación final.
