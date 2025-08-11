L'Alcúdia despide al "tio Pepe", fundador de la Muixeranga Els Negrets

L'Alcúdia llora el fallecimiento de Pepe Ros, fundador de la Muixeranga Els Negrets y una persona clave en la recuperación de esta tradición en la localidad de la Ribera Alta. Más conocido como el «tio Pepe», hizo posible que la muixeranga volviera a alzar figuras como «la campana», figura emblemática de la «colla» de l'Alcúdia.

En su honor, la Muixeranga Els Negrets ha alzado esta mañana varias figuras para recordar a la persona que consiguió que «Els Negrets» volvieran a actuar en l'Alcúdia en 1984. Ros fue el maestro de la «colla» desde ese año hasta 2002. En octubre de 2023, todavía en vida, se reconoció su tarea de recuperación en el Primer Encuentro de la Federación de Muixerangues.

Emotiva despedida

«Gracias a su pasión, esfuerzo y amor por nuestra tradición, hoy podemos continuar llevando la muixeranga a nuestras calles y plazas. Su legado vivirá en cada ensayo, en cada figura y en cada sonrisa compartida», expresa la Muixeranga Els Negrets en un comunicado.