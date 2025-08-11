El peculiar código de vestimenta para las verbenas de Montserrat: solo se puede entrar con mantón de Manila

El verano llega y, con él, las fiestas patronales y las tradiciones estivales. Este año, Montserrat ha querido reivindicar una de las suyas: el mantón de Manila. Para ello, el ayuntamiento ha promovido un requisito: que solo se pueda entrar a la verbena con esta prenda.

Históricamente, las mujeres del municipio acudían a estas fiestas con mantón de Manila y en pareja, mientras que los hombres vestían pantalones largos y camisa de manga larga. Sin embargo, los vecinos han notado una pérdida progresiva de la tradición en los últimos cinco años: «Las personas mayores y los festeros todavía lo llevan, pero la juventud y la gente de fuera no conocen la costumbre y poco a poco se está perdiendo», explica Gemma Alemany, concejala de Fiestas. «En la verbena hay, como en cualquier acto, un protocolo de vestimenta. Queremos transmitirlo a la gente que se ha venido a vivir a Montserrat en los últimos años, para que forme parte de la fiesta», añade.

Control más estricto

Aunque llevar mantón de Manila no es estrictamente una obligación, siempre se han establecido controles a la entrada de la verbena para comprobar que la gente lo llevara puesto. «Este año hemos decidido hacer más estricto este control», expone el alcalde, Sergio Villar. «El sábado se celebró la primera verbena de las fiestas y ya hubo más gente que lo llevaba», subraya Villar.

Como tradición, las mujeres solían llegar a las dos verbenas que se celebran por las fiestas patronales en honor a Mare de Déu d’Agost y a Sant Roc, acompañadas por un hombre y con esta prenda. Lejos de perpetrar los roles de género, el consistorio invita a cualquier persona a vestirla y a acudir sola o en compañía, siempre y cuando se mantenga viva la tradición del mantón de Manila.