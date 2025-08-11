La Pobla Llarga refuerza la vigilancia tras el segundo incendio del verano en el Barranc de Barxeta
Los bomberos tardaron ocho horas y media en extinguir el fuego
Las autoridades investigan el origen de varios incidentes en esta zona llena de vegetación
La Pobla Llarga registró ayer un nuevo incendio de vegetación en la zona del Barranc de Barxeta. Se trata del segundo fuego de este tipo que ha tenido lugar en la misma área en poco más de un mes, ante lo cual el ayuntamiento ha decidido reforzar la vigilancia por parte de la Policía Local, al igual que la Guardia Civil.
El último incendio se notificó ayer a las 12:58 horas del mediodía, en una zona de cañar entre la Pobla Llarga y Rafelguaraf. Se movilizaron dos unidades terrestres y una helitransportada del Servicio de Bomberos Forestales, dos autobombas, un agente medioambiental, una unidad de prevención de incendios y dos medios aéreos. Los bomberos declararon el fuego controlado a las 14:35 horas y se extinguió a las 21:33 horas.
Incendios menores
Ante la sucesión de dos incendios en esta misma zona, la alcaldesa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, confirma a este diario que, pese a tratarse de «incendios menores», se ha procedido al refuerzo de la vigilancia por parte de la Guardia Civil y la Policía Local. Asimismo, afirma que se están investigando las causas de estos incendios para determinar su origen y si fueron intencionados o no.
En las tres ocasiones el fuego afectó a un área de vegetación y cañares. La Pobla Llarga intensifica la vigilancia en jornadas como la de hoy, en la que la Conselleria de Sanidad ha declarado el el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- El barco transformado en apartamento turístico en la playa de Sueca abre al fin sus puertas
- Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda
- Un altercado entre una treintena de personas provoca el caos en el Raval de Cullera
- Fallece un hombre de 64 años tras sufrir un infarto al volante en la entrada del Perelló
- Medusa desvela su secreto mejor guardado
- Medusa abre sus puertas con un espectáculo de 250 drones y fuegos artificiales
- Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos