La UD Alzira busca su primer triunfo de pretemporada ante la Vall d'Uixó

La UD Alzira afronta el martes a las 19 h. su cuarto partido de pretemporada. El rival será la UD Vall d'Uixó en feudo castellonense y la entrada costará 5 €. El conjunto de la Plana Baixa disputará su segunda temporada en Tercera RFEF después de casi un cuarto de siglo jugando en Preferente. Los de José Manuel Descalzo han realizado una profunda reestructuración, con doce altas que suplen otras tantas bajas, una de ellas la del ahora futbolista blaugrana, José Aguilar.

El cuadro alzirista buscará su primera victoria de la pretemporada después de que el viernes se viera empatado por el Buñol a diez minutos para la conclusión del partido. Los pupilos de Sergio Paredes se adelantaron al inicio del segundo acto cuando Leo envió un balón a Traver, que superó con una vaselina al exmeta del Castellonense, Coronado. El cuero dio en el larguero y el ex del Buñol, Santi Rolanía, marcó a su ex equipo.

Para afrontar el encuentro Sergio Paredes salió con un 1-5-3-2 con Izan; Castañeda, Gomis y Bono de centrales; Abraham, Leo, Aguilar y Álvaro Guillén en la zona ancha; Traver en la media punta y Lucas y Rolanía como jugadores más avanzados.

Segunda parte

Tras el descanso salió Dolz, Lucas pasó a la media punta y Traver de delantero. En el 60 entraron los diez jugadores que estaban en el banquillo: Hugo Franco, Ander, Boronat; Mark Chust, Roger Noah, Cristian, Enric Moreno; Iván Bueno en la media punta y Javi Llario y Vassi como delanteros.

UD Castellonense

Por su parte, la UD Castellonense disputó también el viernes si primer partido de preparación, en el que ganaron 0-4 a l'Olleria -equipo de Lliga Comunitat con goles de Misffut, Joe Winstanley, Siscar y Hugo De Mateo. El miércoles a las 20.15 h. recibirá en l'Almenà al Torrent, de 2a RFEF.