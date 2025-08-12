Alberic reabrirá su antiguo convento a principios de 2026 tras casi veinte años con las obras paralizadas

El antiguo convento capuchino de la Mare de Déu dels Àngels de Alberic abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2026 tras acometerse las obras de rehabilitación del espacio.

El ayuntamiento retomó los trabajos hace poco más de dos años y tras casi dos décadas de parálisis después de que una denuncia en fiscalía cuestionara la intervención que se estaba realizando en este convento del siglo XVIII.

El proyecto, que el consistorio encargó al arquitecto Salvador Vila -conservador del monasterio de Santa María de la Valldigna, pretende transformar el espacio en una sala de audiociones o exposiciones.

El alcalde de la localidad, Toño Carratalá, reconoce que, "tras años de abandono", las obras avanzan a "un ritmo espectacular" y reivindica la necesidad de "recuperar un espacio tan importante para Alberic".

Los trabajos se han centrado en la excavación y adecuación de la estructura y actualmente los técnicos trabajan en la restauración de las pinturas y la rehabilitación de la fachada exterior. La actuación también proyecto la remodelación de la plaza para favoreer una integración del edificio con el tejido urbano.

Las obras, que fueron impulsadas por el gobierno de Enrique Carpí y que cuenta con una subvención de casi 1,2 millones de euros procedentes de fondos europeos (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos de Entidades Locales -Pirep-) y una inversión de cerca de 300.000 euros por parte del consistorio, quedaron paralizado en 2007, tras una denuncia presentada en la fiscalía por la asociación Gaspar Dies para la recuperación del patrimonio histórico de la Ribera.

La entidad alertaba de un presunto atentado contra el patrimonio, por lo que la Dirección General de Patrimonio emplazó al consistorio a rectificar el proyecto. Entre las cuestiones que planteaba la asociación, se encontraba, entre otros, la elevación de la altura de la cubierta, que podía acabar por sobrecargar la estructura con un peso innecesario, la apertura de nuevas puertas y ventanas en los muros, el empleo de mármol de Carrara o la instalación de un suelo flotante de madera exótica en el interior. Carpí ordenó la paralización cautelar de las obras de este edificio declarado Bien de Relevancia Local, que ya nunca se reanudaron.

Trabajos en el antiguo convento de Alberic. / Levante-EMV

A principios de 2022, el consistorio inició los trabajos para elaborar los estudios técnicos necesarios para acometer la restauración. Tras limpiar su interior, que se encontraba "en situación total de abandono", se empezaron los trabajos de rehabilitación.

Carratalá insiste en la importancia de concluir estas obras, que se han desarrollado con "la máxima sensibilidad". "Queremos recuperar su valor original y que el pueblo conozca su historia, ya que el convento ha tenido numerosas funciones a lo largo de su historia y también ha sido cárcel, escuela o cuartel", insiste.