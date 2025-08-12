El alcalde de Cullera tampoco se libra de las colas para pasar la ITV

Ni los cargos públicos se libran de las tediosas esperas para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha denunciado en sus redes sociales las colas de más de una hora para realizar la inspección, en un verano en que muchos centros de ITV de la Comunitat Valenciana no dan cita hasta a partir de septiembre.

Mayor ha reprochado a la Sociedad Valenciana de ITV (SITVAL) las colas que se generan en sus instalaciones, incluso cuando los usuarios acuden a estas con cita previa. «No sé perquè poseu cita prèvia @GVA_SITVAL si després has d’estar més d’una hora fent cua. Sonríe que llega el cambio, agusaes que somriurem», ha afeado el edil en su cuenta de X.