Algemesí reducirá la altura de las fincas en el Raval para frenar los narcopisos y la okupación

El Ayuntamiento de Algemesí busca poner fin a la expansión de narcopisos y viviendas okupadas en el barrio del Raval, una de las zonas más pobres del territorio valenciano. Durante décadas, los distintos gobiernos han presentado varias propuestas para integrar este espacio en el entramado urbano de la localidad, aunque el resultado no ha sido el esperado.

El actual equipo de gobierno, formado por PP y Vox, tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que se presentará próximamente en el pleno y se estructura en tres ejes.

El consistorio proyecta en el Raval la construcción de edificios más pequeños y viviendas unifamiliares frente a los grandes bloques de pisos que estructuran parte del barrio en la actualidad. El objetivo de esta modificación es evitar la proliferación de narcopisos, enganches ilegales u okupaciones. "Hemos podido comprobar que mejora la convivencia en las calles en las que hay casas unifamiliares, por lo que planteamos un nuevo modelo de barrio", explica el concejal de Urbanismo, Borja Revilla. Revilla añade que "en los grandes bloques de edificios se ha demostrado que se produce un efecto dominó cuando se vive una situación ilegal".

El edil de Urbanismo añade que la presencia de estos grandes bloques también se convierte en un punto de acumulación de suciedad y de vertidos incontrolados. "Hemos visto a gente que tira trastos o muebles en el hueco del ascensor", lamenta.

La modificación urbanística también busca reducir la densidad de población de esta zona para revitalizar el barrio y evitar que termine deteriorándose, como se ha podido observar durante los últimos años. Por ello, el consistorio también estudia abrir el barrio en un futuro con un eje central para aportar una mayor transversalidad, como ya ocurre en el barrio del Carrascalet. "Queremos crear una plaza central para que sea un punto de encuentro y convivencia entre la ciudadanía", indica el edil responsable de Urbanismo.

"Problemática conocida"

Revilla insiste en que el Raval siempre ha sido un barrio "con una problemática conocida". El objetivo del consistorio es que "los vecinos y vecinas de esta zona puedan disfrutar de una vida normal y sin tener que lidiar con los narcopisos o las okupaciones".

El consistorio es consciente de que esta modificación supone el primer paso de un largo camino. "Aprobar la modificación no significa que al día siguiente el Raval cambie porque esto puede durar años", insiste.

Revilla recalca que cuando su partido se encontraba en la oposición ya presentaron varias propuestas para mejorar la convivencia en este barrio. "Siempre estamos trabajando en Raval, pero el perfil de algunos vecinos que ensucian, realizan actividades ilegales o acometen obras sin pedir licencias nos dificulta el trabajo. Sin embargo, seguiremos insistiendo y trabajando en este espacio", reitera.

Punto de venta de drogas

La Policía Nacional desmanteló el pasado mes de julio un punto de venta de drogas en este barrio de Algemesí. Tras una investigación iniciada en marzo, los agentes desmantelaron un punto negro de venta de cocaína y heroína en el Raval. La operación concluyó con la detención de dos personas y la incautación de, entre otros, 40 gramos de cocaína, un gramo y medio de heroína y 2.500 euros en efectivo.

Anteriormente, en junio de este mismo año, los vecinos y la oposición denunciaron la transformación de una guardería afectada por la dana en narcopiso. Los toxicómanos abrieron un agujero en la pared para acceder al interior del centro educativo en el que vendían las drogas e, incluso, se pinchaban. En la guardería se detecaron latas de bebida, papel de plata y jeringuillas.