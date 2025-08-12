Alzira cerrará la Murta y la Casella este fin de semana y prohibirá el uso de material pirotécnico en las fiestas de las partidas

Los ayuntamientos están tomando medidas extraordinarias para hacer frente a esta ola de calor. Ante el riesgo extremo de incendios forestales y el aviso por altas temperaturas durante toda la semana, el Ayuntamiento de Alzira ha convocado el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal), en el que han participado la concejalía de Emergencia Climática, Servicios Sociales, con el fin de valorar los riesgos y coordinar las actuaciones municipales.

Las medidas que se han establecido se centran especialmente en la protección y la seguridad de la ciudadanía y el patrimonio natural. Por ello, el consistorio, junto a Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, el equipo municipal de Emergencias, Interpreta Natura y VACIF Alzira, refuerzan la vigilancia durante estos días y coordinan las actuaciones para poder detectar cualquier conato de incendio en las zonas naturales. Por ello, el consistorio se mantiene en contacto con los municipios que forman parte de la Serra de Corbera (Tavernes de la Valldigna, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Favara, Llaurí y el consorcio de la Ribera) y con localidades cercanas como Carcaixent o Tous.

El ayuntamiento, por su parte, ha decidido cerrar los parajes naturales de la Murta y la Casella este fin de semana para evitar la afluencia de gente y ante la alerta por altas temperaturas establecida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Los parajes se mantienen abiertos estos días, pero recomendamos a la población que no vaya para evitar daños en el paraje o ante la previsión de la llegada de tormentas eléctricas. Como el calor se intensificará el fin de semana, hemos decidido cerrarlos", explica el alcalde Alfons Domínguez, quien recuerda a la ciudadanía la importancia de evitar la exposición al sol en las horas centrales o reducir la intensidad del ejercicio físico.

Evitar barbacoas o petardos

Muchos barrios y partidas aprovechan el verano para celebrar sus fiestas. El Racó de les Vinyes y la colonia Santa Marina despliegan su programa de actos este fin de semana, por lo que el consistorio se ha puesto en contacto con los organizadores para evitar el uso de material pirotécnico o la preparación de barbacoas que podrían ocasionar fuego.

Las urbanizaciones cercanas a las zonas de montaña o espacios forestales, además, extreman la vigilancia y no utilicen maquinaria eléctrica para evitar daños.

Servicios Sociales, por otra parte, se mantiene en contacto con Cruz Roja para, en caso de aviso rojo por altas temperaturas, abrir el punto de acogida. No obstante, el consistorio recuerda que las personas que lo necesiten pueden hacer uso de él o acudir a los refugios climáticos. "Si alguien se encuentra mal mientras está en la calle, puede llamar -más allá del 112- al consistorio, ya que si algún trabajador o el equipo de Cruz Roja está cerca, se pueden desplazar para ayudarle", explica el primer edil.