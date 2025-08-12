Alzira manifesta la seua preocupació per la situació de les persones sense llar davant de l’avís per altes temperatures
L’equip de Serveis Socials treballa per a atendre a les persones afectades
L’Ajuntament d’Alzira es prepara per a fer front als avisos vigents a la nostra ciutat. Recordem que des d’ahir tenim avisos per altes temperatures i per risc extrem d’incendis forestals a la nostra ciutat.
El CECOPAL (Centre de Coordinació operativa Municipal) s’ha reunit este matí per a valorar els riscos i coordinar les actuacions municipals davant de l’emergència.
Dins d’esta situació, i com és habitual, des del departament de Serveis Socials estan pendents d’activar en col·laboració en Creu Roja, el Protocol Autonòmic d'actuació per a les persones sense llar acordat amb la Generalitat Valenciana, en cas que l’avís d’onada de calor passe a roig.
Les persones sense llar pateixen d’una forma més greu estes temperatures extremes. Tant en l’hivern com ara en estiu, suporten duríssimes condicions. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez manifesta, “actuem dins de les possibilitats que tenim amb les persones que viuen al carrer i en este cas, afortunadament tenim un protocol per a poder oferir-los un espai més segur. Vivim en una societat en la que esta problemàtica, la de les persones que no tenen una casa a la que poder resguardar-se, no és nova. L’objectiu és poder garantir el seu benestar i la convivència amb el veïnat. No podem normalitzar situacions de vulnerabilitat com estes, i més encara en circumstàncies climàtiques com les que tenim”
Des del departament de Serveis Socials estem pendents durant tot l’any per a portar a terme els processos de derivació que ens pertoca i fer la intervenció social escaient en cada cas. En el cas d’Alzira no comptem amb centres d’acollida propis i hem de recórrer als de València, Alacant i Elx i Gandia, sempre que estes persones vullguen accedir voluntàriament a estos recursos. El que si que si que podem oferir és la nostra acollida a través del conveni amb Creu Roja, "ATENCIÓ INTEGRAL A PERSONES SENSE LLAR", per a facilitar espais d’acolliment que activem en situacions de risc, com ara les onades de calor o fred, que està previst ampliar amb diversos refugis climàtics.
D’altra banda, des de l’Ajuntament es fa una atenció pròpia i periòdicament amb Serveis Socials. L'equip d'atenció primària bàsica, encapçalat per una treballadora social i una Integradora social inicien la intervenció social en el cas que la persona accedixca a la mateixa. L'objectiu no és dissuadir-los per a què abandonen el carrer, sinó treballar amb ells per a la inclusió social i acompanyar-los en la generació de canvis d'alternatives de vida, proporcionant-los les ferramentes socials al nostre abast. “Tractem de compensar situacions que, malauradament, es generen en una societat que tendeix a la deshumanització. Sembla que preocupa més la qüestió estètica, que el benestar de les persones afectades”, ha explicat l’alcalde, Alfons Domínguez.
