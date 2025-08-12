Carlet cierra su piscina municipal en plena ola de calor por la presencia de una bacteria fecal

En plena ola de calor, el Ayuntamiento de Carlet se ha visto obligado a cerrar la piscina municipal por la elevada presencia de una bacteria fecal. El municipio registra hoy temperaturas máximas de 35 ºC.

Aunque no se han encontrado restos fecales visibles, la bacteria se ha detectado en los controles rutinarios del agua que se realizan cada día. Ante los resultados obtenidos, el ayuntamiento ha procedido a hiperclorar la piscina para eliminar cualquier bacteria que pueda ser perjudicial para la salud.

Protocolo

Pese a que Carlet llegó a tiempo para reabrir su piscina el 15 de julio tras una larga reconstrucción por los daños ocasionados por la riada y el tornado del 29 de octubre, el cierre ha sido inevitable por otra parte. «Es habitual que a lo largo del verano pasen estas cosas y nos sabe mal que justamente haya ocurrido en plena ola de calor, pero tenemos que cerrarla por precaución y como marca el protocolo», afirma la alcaldesa, Laura Sáez. La edil descarta que la presencia de la bacteria se deba a motivos incívicos como el reto viral de defecar en las piscinas, algo que ha provocado el cierre de numerosas instalaciones en otros municipios durante el verano.

La piscina (la única pública del municipio) se mantendrá cerrada durante toda la jornada de hoy y mañana. El consistorio espera poder reabrirla el jueves 14, si los parámetros son correctos. Sáez recuerda que, previamente a estos hechos, este año el Ayuntamiento de Carlet ha decidido mantener abierta la piscina el viernes 15, día festivo por la Asunción de la Virgen, a diferencia de años anteriores.