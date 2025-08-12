El comercio de Alzira resiste a la ola de calor pese a reducir un 50 % sus ventas

Alzira sufre un notable descenso de población durante el verano. Las altas temperaturas comportan que muchos alzireños y alzireñas decidan pasar sus vacaciones en los municipios de costa. Muchos de ellos residen en la ciudad durante las primeras semanas del verano, pero, al finalizar las fiestas patronales, se desplazan a la playa. Ante este descenso, algunos comercios deciden bajar la persiana y tomarse un descanso. Solo hay que echar un vistazo a la calle Benito Pérez Galdós para observar que la vía se encuentra prácticamente desierta. Pocos son los que se atreven a pasear bajo el tórrido sol.

Los propietarios de los negocios son consciente s de la situación que les toca afrontar en este mes de agosto, por lo que ya planifican el año teniendo en cuenta las escasas ventas del verano e, incluso, optan por abrir durante media jornada. Así lo confirma el Responsable del Área de Comercio Local de la Asociación Empresarial de Alzira, José María Salas, que reconoce que «tras las fiestas de San Bernat, las ventas descienden más del 50 %». El propio Sala añade que «el hecho de que gran parte de la población cuente con una segunda vivienda repercute directamente en el comercio».

«Es horrible. Hay días que merece la pena estar abiertos y otros que es mejor cerrar» Eva — Dueña de una tienda de ropa infantil

Amparo Arocas, trabajadora de una joyería situada en esta calle, destaca que «no merece la pena permanecer abiertos durante agosto». Arocas matiza que, aunque se producen algunas ventas, los clientes acuden para realizar pequeñas reparaciones. «Suelen venir más a cambiar la pila del reloj que a comprarse uno nuevo», explica.

La disminución de ventas afecta en distinta medida a los negocios de la ciudad. Algunos lamentan que las pérdidas todavía son mayores. «Durante este mes las ventas bajan un 70 %», lamenta Johnny Artega, trabajador de una tienda de regalos en la calle Reis Catòlics.

«En agosto aprovechamos para organizar el género y preparar la próxima temporada» Elena — Propietaria de una tienda de ropa y complementos

El incremento de centros comerciales y el auge del comercio «online» se convierten en los principales competidores del pequeño comercio. Los compradores prefieren realizar sus pedidos con un solo «click» o acudir a los centros comerciales, donde pueden disfrutar de tiendas con distintos productos y combatir el calor con el aire acondicionado. En este sentido, Eva, propietaria de una tienda de ropa infantil, relata que «estos meses son horribles, hay días que merece la pena estar abiertos y otros que es mejor estar cerrados». En sus palabras, el comercio en Alzira ha descendido durante los últimos años. «Alzira ya no es la referencia en cuanto al comercio local, como lo era años atrás», insiste.

Julio, un mes con beneficios

A diferencia del mes de agosto, los propietarios de estos comercios reconocen que las ventas se incrementan en julio, y coincidiendo con las fiestas patronales. En palabras de Sala, «en julio la gente se implica más». Por su parte, los comerciantes reconocen que los clientes suelen adelantar en este mes las compras previstas para septiembre. Por ello, algunas tiendas aprovechan estas semanas para preparar la campaña de septiembre, y coincidiendo con el inicio del curso escolar. «Durante agosto aprovechamos más para organizar el género y preparar la siguiente temporada», afirma Elena, propietaria de una tienda de ropa y complementos. Sin embargo, es consciente de que abrir las puertas de su negocio en agosto comporta más gastos que beneficios. A pesar de la situación, todavía existen algunos negocios valientes que siguen abriendo sus puertas para recibir a sus clientes.