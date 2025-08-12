El municipio que destierra a Xàtiva como el más tórrido del verano

Xàtiva siempre se ha considerado el municipio más tórrido de la provincia de València. Sus vecinos y vecinas se han tenido que enfrentar verano tras verano a las altas temperaturas. Muchos de ellos deciden huir de la ciudad en cuanto sus vacaciones se lo permiten, mientras que otros buscan zonas de baño o sombra para resguardarse. Los termómetros superan los 40 grados la mayor parte de jornadas de julio y agosto.

Sin embargo, una localidad de la Ribera ha conseguido superar estas máximas y, desde hace unos años, se sitúa como la localidad con mayores temperaturas.

El observatorio de Sumacàrcer ya registró en la jornada del 10 de agosto de 2023 una máxima de 47,3 grados. Estas cifras representaron la temperatura más alta en el conjunto de la Comunitat Valenciana en todo el verano, según el avance climatológico publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la mañana de hoy, y según la Agència Valenciana de Meteorologia, los termómetros se sitúan en torno a las 35,5 grados, mientras que los datos de los observatorios en Xàtiva oscilan entre los 32,3 grados y los 34,8 ºC.

Si se compara la temperatura media durante el mes de junio, el observatorio de Xàtiva recogía 27,3 ºC, mientras que el de Sumacàrcer estaba en 27,4 º.

Sumacàrcer también superó los registros en julio con una temperatura media de 29 grados frente a los 28,8 ºC de Xàtiva.

El municipio de la Ribera Alta también se sitúa por encima en cuanto a las temperaturas máximas respecto a la capital de la Costera. En junio, el termómetro registró una máxima de 42,2 grados, frente a los 41,3 ºC en Xàtiva, mientras que en julio fueron 41,4 ºC frente a los 41 ºC.