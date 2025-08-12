La Nova Muixeranga d'Algemesí lanza unas camisetas solidarias con las víctimas de la dana
El diseño de la prenda nace de las pintadas aparecidas en las calles de las zonas afectadas
«20:11 ni oblit ni perdó». La Nova Muixeranga d'Algemesí ha lanzado una camiseta en la que se puede leer este mensaje, una crítica a la tardanza de la Generalitat Valenciana en enviar la alerta aquella tarde del 29 de octubre, en la que el agua y el lodo del río Magro arrasaron la localidad y se cobraron tres víctimas mortales en esta localidad que se sumarían al total de 228 en toda la Comunitat Valenciana.
Un grupo de integrantes de la «colla» ha diseñado y puesto a la venta la camiseta solidaria como «respuesta digna y combativa» a la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la dana. «El diseño nace de unas pintadas aparecidas en las calles de las zonas afectadas, que hemos vectorizado y adaptado para convertirlas en un símbolo de memoria y solidaridad», explican desde la Nova Muixeranga.
Diez euros
El interés por la prenda ha superado las expectativas iniciales. Ante las numerosas peticiones, la «colla» ha decidido abrir la venta a cualquier persona, pertenezca o no al grupo. El precio de la camiseta es de 10 euros, y la organización ha confirmado que la totalidad de los beneficios se destinará a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA.
La compra no tiene ánimo de lucro: cada camiseta pretende ser un gesto de solidaridad y un recordatorio permanente de lo ocurrido. Para participar, los interesados deben inscribirse a través del formulario disponible en el perfil oficial Instagram de la Nova Muixeranga d'Algemesí. El plazo para apuntarse finaliza el 1 de septiembre y posteriormente se facilitarán por correo electrónico las instrucciones para el pago y la entrega.
