La Nova Muixeranga d'Algemesí lanza unas camisetas solidarias con las víctimas de la dana

«20:11 ni oblit ni perdó». La Nova Muixeranga d'Algemesí ha lanzado una camiseta en la que se puede leer este mensaje, una crítica a la tardanza de la Generalitat Valenciana en enviar la alerta aquella tarde del 29 de octubre, en la que el agua y el lodo del río Magro arrasaron la localidad y se cobraron tres víctimas mortales en esta localidad que se sumarían al total de 228 en toda la Comunitat Valenciana.

Un grupo de integrantes de la «colla» ha diseñado y puesto a la venta la camiseta solidaria como «respuesta digna y combativa» a la gestión de la Generalitat Valenciana sobre la dana. «El diseño nace de unas pintadas aparecidas en las calles de las zonas afectadas, que hemos vectorizado y adaptado para convertirlas en un símbolo de memoria y solidaridad», explican desde la Nova Muixeranga.

Diez euros

El interés por la prenda ha superado las expectativas iniciales. Ante las numerosas peticiones, la «colla» ha decidido abrir la venta a cualquier persona, pertenezca o no al grupo. El precio de la camiseta es de 10 euros, y la organización ha confirmado que la totalidad de los beneficios se destinará a la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA.

La compra no tiene ánimo de lucro: cada camiseta pretende ser un gesto de solidaridad y un recordatorio permanente de lo ocurrido. Para participar, los interesados deben inscribirse a través del formulario disponible en el perfil oficial Instagram de la Nova Muixeranga d'Algemesí. El plazo para apuntarse finaliza el 1 de septiembre y posteriormente se facilitarán por correo electrónico las instrucciones para el pago y la entrega.