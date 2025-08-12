La retirada de materiales en una colonia felina genera polémica en Cullera

La colonia felina número 24 de Cullera, gestionada por la protectora La Muntanyeta dels Gats, ha sido escenario de un incidente que ha generado controversia esta semana. Mientras la asociación denuncia un “asalto” por parte de un servicio municipal que retiró refugios, tolvas y puntos de agua para los gatos, el ayuntamiento sostiene que se trató de la retirada de materiales en mal estado y peligrosos para animales y vecinos.

La responsable de la colonia, Amalia Castello, acreditada por el consistorio como alimentadora oficial con carnet número 010, ha explicado que operarios dirigidos municipales retiraron “todo el material de captura, casetas-refugio, tolvas y depósitos de agua”, dejando a los felinos “sin sombra, sin refugio y sin alimento”. Además, afirma que una tolva de pienso valorada en más de cien euros fue dañada y que, en lugar de retirar los escombros solicitados, se llevaron “todo menos lo que pedimos retirar”. La protectora ha anunciado que exigirá responsabilidades judiciales al concejal de Bienestar Animal, Víctor López Escrihuela, por el “mal causado”.

Limpieza medioambiental

Por su parte, el edil de Bienestar Animal ha indicado a este periódico que las actuaciones forman parte de “labores de limpieza medioambiental” en distintas zonas de Cullera. Según su versión, al llegar a la altura del edificio Bella Aurora —donde se ubica la colonia—, los operarios encontraron “escombros, maderas, plásticos y casetas artesanales en mal estado” que podían suponer “un peligro tanto para los animales como para los viandantes o vecinos”. López afirma que, al iniciar la retirada de esos elementos, se produjo un enfrentamiento con la responsable de la colonia, “quien mostró una actitud agresiva”, lo que obligó a suspender temporalmente los trabajos.

El concejal ha asegurado que las labores se reanudarán este martes. Retirarán los escombros y desbrozarán la zona, pero mantendrán el material "en buenas condiciones” y colocarán “una casita de avituallamiento y un cartel identificador de la colonia”, en cumplimiento de la normativa vigente. Está previsto que en los próximos días ambas partes (protectora y ayuntamiento) definan los pasos a seguir para garantizar tanto la seguridad del entorno como el bienestar de los felinos.