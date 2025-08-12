Roban 25 fotografías de una exposición al aire libre en Cullera

La Asociación Fotográfica Xúquer denuncia el robo de 25 fotografías expuestas en la plaza Oasis de Cullera. Los hechos, según ha podido saber este diario, ocurrieron durante la madrugada del domingo y se investiga la autoría, ya que el colectivo dispone de grabaciones de vídeo en las que, en sus palabras, "se aprecia a varias personas retirando las obras durante la madrugada".

Las pruebas ya han sido entregadas a las autoridades para su análisis y, en el caso de encontrar a los autores, la asociación emprenderá las acciones legales y penales pertinentes contra los responsables.

La muestra, compuesta por 25 obras, ofrecía, según la asociación, "una mirada artística a la esencia y belleza de Cullera", desde sus paisajes más icónicos hasta escenas cotidianas de la vida en la ciudad. Todas ellas habían sido realizadas por miembros de la asociación y contaban con un valor estimado que superaba los 2.000 euros.

No se trata de un hecho aislado, ya que es el segundo robo que se produce en la Plaza Oasis en circunstancias similares. El anterior, ocurrido hace unos meses, supuso la desaparición de seis imágenes de una exposición centrada en paisajes de Cullera, un hecho que generó preocupación entre los colectivos culturales.

La Asociación Fotográfica Xúquer condena “enérgicamente” lo sucedido. “Estos robos no sólo son un perjuicio económico, sino un ataque directo a la cultura y a la imagen de Cullera”, ha afirmado Fernando Navarro, presidente de la asociación. Añade: “Las exposiciones al aire libre son un regalo para la ciudad y una manera de acercar el arte a la ciudadanía sin barreras, pero actos como este ponen en riesgo su continuidad”.

La Policía Local y la Guardia Civil han iniciado una investigación para tratar de identificar a los autores de estos delitos, que pueden conllevar penas de prisión y multas económicas importantes.

Tras estos hechos, las asociaciones vecinales y colectivos artísticos han pedido mayor vigilancia y medidas de protección para evitar que la Plaza Oasis viva un episodio similar.