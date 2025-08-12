Sueca reclama una nueva rotonda para evitar accidentes de tráfico en la carretera hacia les Palmeres

La carretera CV‑500, en el tramo que une Sueca con les Palmeres y el Perelló, ha sido escenario en los últimos años de varios accidentes graves, algunos de ellos con resultado mortal, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad vial en uno de los ejes más transitados de la comarca de la Ribera Baixa. Los vecinos exigen medidas como la construcción de una rotonda, una acera o la ampliación de los arcenes para reducir los accidentes en este punto negro de la red de carreteras, una larga recta en la que los coches alcanzan velocidades por encima del límite establecido, y por la cual cientos de conductores pasan cada noche tanto para ir a la playa como a las discotecas cercanas.

Esta vía, estrecha, sin arcén y con tramos de escasa visibilidad, acumula un número significativo de siniestros desde los años de la «Ruta del Bakalao». Es habitual que las autoridades locales atiendan vehículos accidentados que acaban en los arrozales que envuelven la carretera. En 2024, la Policía Local de Sueca realizó un total de 340 actuaciones relacionadas con siniestros viales (tanto en esta zona como en otras).

Atropello mortal

Solo en los últimos cinco años se han documentado al menos cinco accidentes de gravedad en este punto, varios de ellos con múltiples heridos y actuaciones de los servicios de emergencia, y un atropello que conmocionó a toda la comarca en febrero de 2018, cuando una joven de Cullera de 19 años fue arrollada mortalmente por un todoterreno. El conductor huyó del lugar, aunque horas después se entregó en una comisaría de Torrent y acabó imputado por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.

Tras aquel siniestro, se llegó a plantear la construcción de una vía peatonal segura que dotara a los vecinos de un espacio por el que circular sin invadir la calzada, pero esta opción fue descartada debido a las restricciones que impone la protección del parque natural de l'Albufera, del que forma parte esta zona.

Medidas

En 2023, la Conselleria de Política Territorial construyó una rotonda de 27 metros de diámetro, junto al polideportivo, para eliminar un cruce conflictivo que arrastraba una siniestralidad histórica. Sin embargo, el tramo entre Sueca y les Palmeres aún carece de soluciones estructurales integrales, como una segunda rotonda en el cruce del Mirador o la ampliación de arcenes, medidas demandadas por el consistorio suecano desde hace años. La conselleria, por su parte, asegura que el tramo figura entre los proyectos a estudio para próximas intervenciones, aunque no se han concretado fechas ni presupuestos.

Reclamaciones vecinales

Los residentes de Sueca, les Palmeres, el Perelló, el Mareny Blau y el Mareny de Barraquetes han expresado su preocupación por la peligrosidad del tramo, especialmente en verano, cuando se intensifica el tráfico con la llegada de visitantes a las zonas turísticas y de ocio de la costa. «Es cuestión de tiempo que vuelva a pasar una desgracia», advertían ya en 2018 los vecinos tras el atropello mortal. Siete años después, la advertencia no ha perdido vigencia.

Además, los vecinos afirman que el tramo presenta deficiencias de mantenimiento, como postes de electricidad inclinados hacia la calzada y vehículos estacionados en zonas indebidas, que dificultan la circulación de turismos, bicicletas y peatones. A pesar del historial de siniestros, el tramo no figura oficialmente en el catálogo de tramos de concentración de accidentes (TCA) de la Dirección General de Tráfico.

Más atropellos

Entre los accidentes recientes más graves, se encuentra el del 27 de agosto de 2020, cuando se produjo un choque frontal en el mismo tramo. El accidente dejó al menos dos heridos, entre ellos una mujer de 59 años con politraumatismos, que fue trasladada en ambulancia al Hospital La Fe de València.

Ya en 2025, la siniestralidad ha continuado. El 8 de febrero, tres vehículos colisionaron en el kilómetro 23 de la CV‑500. Los bomberos de los parques de Cullera y Silla tuvieron que rescatar a dos personas atrapadas en los vehículos. Las víctimas, una mujer de 52 años y un joven de 20, presentaban diversas lesiones y fueron atendidas por los servicios de emergencia. El pasado 22 de abril, otro accidente involucró a un turismo y una autocaravana. El siniestro dejó heridos a un hombre de 29 años y a una niña de seis, ambos trasladados a centros hospitalarios tras recibir asistencia sanitaria en el lugar del incidente. Más recientemente, el 3 de agosto de 2025, se registró un nuevo choque frontal entre dos vehículos, a primera hora de la mañana, en el kilómetro 25 de la CV‑500. Un joven de 20 años resultó politraumatizado y un hombre de 78 años sufrió contusiones.