Algemesí impulsa un festival taurino para reconstruir el municipio tras la dana

La semana taurina de Algemesí incorpora un nuevo festival a su programación con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción del municipio tras las trágicas inundaciones del pasado 29 de octubre.

"El dinero que consigamos queremos destinarlo directamente a nuestro pueblo, ya que todos hemos estado afectados por la dana", señala el presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, Alberto Fernández. Por ello, la entidad propone invertir la recaudación a un proyecto concreto o a una infraestructura afectada por la riada en la localidad con el fin de que pueda beneficiar a toda la ciudadanía. "Acordaremos con el ayuntamiento en qué podemos invertir el dinero y financiaremos íntegramente ese proyecto con el fin de aportar nuestro granito de arena tras esta tremenda desgracia", explica.

El acto, que se celebrará el 28 de septiembre a las 18 h, contará con la presencia de varios toreros y rejoneadores, entre los que destaca Pablo Donat, Víctor Manuel Blázquez, Rubén Pinar, Samuel Navalón, Nek Romero e Íker Rodríguez. Por su parte, las ganaderías que participarán en el festival benéfico son Carmen Arroyo, Guadalmena, Moreno Pérez Tabernero, Pablo Hermoso de Mendoza y Ángel Gómez Nuñez.

Adaptarse a las circunstancias

Fernández es consciente de que el municipio afronta una semana taurina complicada. "Todos los que formamos parte de esta fiesta hemos estado afectados de una manera u otra", afirma.

La dana, además, también ha provocado daños en las propias peñas y cadafales. Como ya informó este diario, el desbordamiento del río Magro afectó a la madera que se utiliza para construir la plaza, reconocida como en uno de los recintos de toros más peculiares del país. Los propios aficionados han asumido los costes de reparación. "Es un año de transición. Hemos tenido que bajar el nivel, ya que el presupuesto ha descendido cerca de 45 %", explica el presidente.

A pesar de la situación, la comisión ha conseguido salir adelante gracias, en sus palabras, "a la solidaridad del sector taurino". "Hemos recibido mucha ayuda, especialmente de los ganaderos. Sin ellos no hubiésemos podido salir adelante. El mundo del toro se ha volcado", agradece.

La Setmana de Bous 2025 se celebrará del 19 al 28 de septiembre. El tradicional “Xupinasso”, que tendrá lugar ante el Casino Liberal el 19 de septiembre, marcará el inicio de una semana en que la plaza de toros volverá a llenarse de actividad.

El programa taurino incluye diez festejos que se desarrollarán cada tarde hasta el 28 de septiembre, con la única excepción de la clase práctica matinal organizada por la Escuela Taurina de València, prevista para el domingo 21 a las once y media de la mañana. Algunos de estos festejos contarán con la participación de jóvenes algemesinenses, reforzando así el carácter formativo e intergeneracional que caracteriza esta celebración.