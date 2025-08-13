Carlet reabre hoy su piscina tras el cierre en plena ola de calor por la presencia de una bacteria fecal
La hipercloración llevada a cabo por el ayuntamiento y las altas temperaturas propiciaron unos resultados óptimos para el baño
La piscina municipal de Carlet reabre hoy sus puertas tras un cierre preventivo realizado ayer, en plena ola de calor, ante la elevada presencia de una bacteria fecal. Aunque no se encontraron restos fecales visibles y se descartó que el motivo respondiera al reto viral de defecar en piscinas, la bacteria se detectó en los controles rutinarios.
Si bien la previsión era mantenerla cerrada también durante toda la jornada de hoy, la alcaldesa, Laura Sáez, confirmó a este diario que la hipercloración llevada a cabo por el ayuntamiento, sumada a las altas temperaturas de ayer, propiciaron unos análisis óptimos que han permitido reabrir las instalaciones.
Sáez recordó que este año el Ayuntamiento de Carlet ha decidido mantener abierta la piscina el viernes 15, día festivo por la Asunción de la Virgen, a diferencia de años anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda
- Un altercado entre una treintena de personas provoca el caos en el Raval de Cullera
- Fallece un hombre de 64 años tras sufrir un infarto al volante en la entrada del Perelló
- Medusa desvela su secreto mejor guardado
- Medusa abre sus puertas con un espectáculo de 250 drones y fuegos artificiales
- Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos
- Masificación en l'Assut de Antella: 'Los bañistas descargan camiones llenos de colchones, flotadores y pucheros