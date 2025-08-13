Carlet reabre hoy su piscina tras el cierre en plena ola de calor por la presencia de una bacteria fecal

La piscina municipal de Carlet reabre hoy sus puertas tras un cierre preventivo realizado ayer, en plena ola de calor, ante la elevada presencia de una bacteria fecal. Aunque no se encontraron restos fecales visibles y se descartó que el motivo respondiera al reto viral de defecar en piscinas, la bacteria se detectó en los controles rutinarios.

Si bien la previsión era mantenerla cerrada también durante toda la jornada de hoy, la alcaldesa, Laura Sáez, confirmó a este diario que la hipercloración llevada a cabo por el ayuntamiento, sumada a las altas temperaturas de ayer, propiciaron unos análisis óptimos que han permitido reabrir las instalaciones.

Sáez recordó que este año el Ayuntamiento de Carlet ha decidido mantener abierta la piscina el viernes 15, día festivo por la Asunción de la Virgen, a diferencia de años anteriores.