El colapso de la ITV de Alzira en verano provoca demoras de 50 días para conseguir una cita

Las vacaciones de verano suelen ser sinónimo de descanso, pero también es la época en la que la ciudadanía aprovecha para realizar aquellas tareas que se quedan pendientes durante el resto del año. Pasar la ITV (Inspección Técnica del Vehículo) suele ser una de ellas. Sin embargo, si el lector desea revisar su turismo en la estación de Alzira debe saber que lo tendrá bastante complicado, ya que no hay ninguna cita disponible en la capital de la Ribera Alta durante los meses de agosto y septiembre.

La primera fecha disponible es para el 1 de octubre, lo que supone una demora de 50 días, es decir, casi dos meses de espera. A partir de ese día, y como se recoge en la página web de SITVAL (página oficial de las ITV en la Comunitat Valenciana), los conductores pueden acudir desde las 7:20 h y hasta las 21:20 h. A medida que se avanza en el mes de octubre, las personas interesadas pueden escoger entre un mayor abanico de opciones disponibles.

En el caso de querer realizar la revisión durante los días previos, las personas interesadas sólo pueden conseguir citas sueltas -la mayoría de las cuales son a última hora de la tarde- durante las jornadas del 29 y 30 de septiembre, según pudo comprobar ayer este diario a través de la página web de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos.

Si los conductores, especialmente de turismos diésel y gasolina por la alta demanda, desean revisar su coche durante estos quince días de agosto o en ek mes de septiembre deberán desplazarse a otras estaciones cercanas, ya que no existe ninguna cita en la capital de la Ribera Alta. Cabe señalar que la situación puede variar, ya que pueden producirse cambios en la estación debido a las cancelaciones de última hora o la liberación de alguna fecha, por lo que los técnicos recomiendan acceder diariamente a la página para conocer la situación en cada momento. Además, en algunos casos, las estaciones reservan alguna franja horaria para los vehículos que acuden sin haber avisado previamente.

Otras estaciones

El colapso en la estación de Alzira se ha convertido en un problema que se prolonga en el tiempo. De hecho, y como ya ha informado este diario, a principios de año la espera era de hasta un mes y medio, mientras que a principios de mayo se alcanzaron demoras de hasta tres meses. Ahora los retrasos son de cerca de dos meses.

La estación situada en la Ribera Alta es la que sufre un mayor colapso en la provincia de Valencia. Por ello, muchos conductores se desplazan hasta municipios cercanos para poder realizar la revisión de su vehículo. En el caso de Gandia, la situación es muy similar, ya que la primera cita disponible es para el 16 de septiembre.

Las personas que se desplazan hasta Xàtiva pueden revisar su vehículo el 21 de agosto, ya que hay algunas franjas horarias disponibles, mientras que a partir del 11 de septiembre existen citas en varios tramos. Si los conductores desean movilizarse hasta Utiel, podrán acudir a partir del 13 de agosto.

En el caso de querer acudir a València, la primera cita es para el 2 de septiembre, es decir, un mes antes que en Alzira, mientras que se puede pasar la ITV en las estaciones de San Antonio de Benagéber o Llíria a partir del 4 de septiembre.

Ante el colapso de las estaciones, SITVAL recuerda en su página web que este es el único lugar en el que los propietarios pueden solicitar cita para realizar la inspección de su vehículo.

Nueva ITV en Sollana

La Generalitat Valenciana anunció a finales de 2024 la construcción de una nueva estación en el polígono Olivarons de Sollana con el fin de dotar de una mayor cobertura a la comarca, ya que actualmente sólo dispone de una sede en Alzira.

Se prevé que empiece a funcionar a principios de 2026, ya que el consistorio inició a finales de junio el expediente de cesión de uso del suelo con carácter gratuito y temporal para una duración de 30 años.