El debate sobre el regreso de los festejos taurinos divide al gobierno de Sueca

Las fiestas patronales de Sueca están a la vuelta de la esquina. Un año más el debate en torno a la celebración de festejos taurinos vuelve a estar sobre la mesa. El Ayuntamiento de Sueca ya rechazó en uno de los últimos plenos, y con los votos de Sueca per Davant, Compromís y la concejala del PP Carolina Torres, una moción presentada por los concejales no adscritos Isabel Benet y Pío Lledó en la que reclamaban la convocatoria de una consulta ciudadana para decidir si el ayuntamiento debía destinar fondos municipales a la celebración de festejos taurinos.

A pocos días del inicio de la semana grande de Sueca, la polémica también está servida en el propio equipo de gobierno, formado por la coalición de Compromís y Sueca per Davant tras la moción de censura celebrada el año pasado al socialista Dimas Vázquez. El concejal de Bienestar Animal, Sergi Tomás, que forma parte del grupo Iniciativa del Poble Valencià (integrado en Compromís) ha reconocido a este diario que "dentro del equipo de gobierno no existe ningún tipo de consenso para la realización de festejos taurinos". Ante esa situación, la decisión del gobierno municipal es "no dar apoyo a los mismos”.

Tomás contesta así al comunicado realizado por la Associació Cultural Gastronòmica Taurina Va de Bou de Sueca, en el que denuncian “la incoherencia y deriva antidemocrática” del grupo municipal Iniciativa. La propia asociación llega a afirmar que los concejales de esta formación amenazan con abandonar el pacto de gobierno y pasar al grupo de no adscritos si el alcalde Julián Sáez firma el informe favorable que permitiría autorizar la celebración de los bous al carrer promovidos legalmente por la asociación.

El edil responde con contundencia a estas afirmaciones: "El pacto de gobierno no peligra". El concejal de Bienestar Animal reconoce que se trata de “una decisión política”, pero reitera que “prevalece la protección máxima al equipo de gobierno, que tanto costó formar”. Tomás ha insistido en que “sin consenso, no existirá apoyo municipal”.

La asociación reprocha esta negativa y solicita que se firme el informe para celebrar los festejos, ya que alegan cumplir con todos los requisitos. “La actitud actual del grupo municipal de Iniciativa no solo traiciona aquella palabra dada, sino que pone en jaque la confianza ciudadana y la estabilidad institucional del gobierno municipal”, reprochan desde el colectivo taurino, quienes insisten en que "se trata de un chantaje político en toda regla, basado en motivaciones ideológicas, que vulnera los principios democráticos más básicos y desprecia la legalidad vigente".

Ante estas acusaciones, Tomás deja claro que "en ningún momento realizó dicha afirmación, ya que no ha actuado nunca en solitario y que todas las decisiones municipales se adoptan por consenso".

Exigen “valentía” al alcalde

En su comunicado, Va de Bou exige al alcalde Julián Sáez que actúe “con valentía y con respeto a la ley”, por lo que le reclaman que "no se deje condicionar por presiones internas o amenazas de ruptura del gobierno".

Del mismo modo, solicita que se firme el informe favorable conforme al procedimiento administrativo, al tiempo que califica la posición de Iniciativa del Poble Valencià como “un ataque a la cultura popular, a la legalidad democrática y al propio funcionamiento del Ayuntamiento de Sueca”.

En este sentido, Tomàs reitera que "en el caso de querer recuperar esta celebración, se debería volver a celebrar una consulta -como ya se hizo en su momento- para que la ciudadanía decida si el ayuntamiento debe invertir o no en este tipo de actos".

La asociación taurina recalca que "las fiestas no se gobiernan con amenazas y los derechos no se negocian con ultimátums. La voluntad del pueblo de Sueca debe prevalecer por encima de estrategias partidistas”, sentencian.

Este diario ha intentado contactar con el resto de integrantes de la coalición de Compromís y con el alcalde de Sueca para conocer su posicionamiento, pero no ha obtenido respuesta.

Tres años sin toros

El Ayuntamiento de Sueca denegó la autorización de los permisos a l'Associació Cultural Taurina Xe Quin Bou Sueca para la celebración del fin de semana taurino, que estaba previsto para las fiestas patronales de la localidad en 2022. En aquel momento, el entonces alcalde Dimas Vázquez reconocía que era una decisión interna que había consultado con el resto de partidos. De esta manera, las formaciones de Compromís, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de la realización del festejo, mientras que PP y GISPM (Grup Independent Sueca, Perelló y Mareny) aprobaron la celebración del fin de semana taurino.

El ayuntamiento, por su parte, ya realizó un referéndum el pasado 2016, en el que gran parte de la población se opuso a la celebración de este tipo de actos subvencionados por el consistorio.