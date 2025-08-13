Fallece Pepe Sabater, impulsor del turismo en Cullera

Cullera está de luto tras el fallecimiento de uno de los grandes pioneros del turismo en Cullera. José “Pepe” Sabater del Valle, uno de los nombres propios de la historia reciente de Cullera y figura clave en la llegada del turismo moderno a la localidad, falleció ayer a los 91 años de edad. El sepelio tendrá lugar mañana, a partir de las 12 horas, en la parroquia de los Santos Juanes de Cullera.

Sabater fue el impulsor del primer gran hotel de la ciudad, el Sicania, que abrió sus puertas en 1960 con 69 habitaciones y unas vistas privilegiadas sobre la bahía. Su visión empresarial y su apuesta decidida por el sector en una época en la que la costa cullerense estaba rodeada de naranjales supusieron un antes y un después para la economía local.

Antes de levantar el Sicania, en 1957 Sabater puso en marcha el pequeño Hotel Port Bahía, uno de los primeros alojamientos para visitantes que llegaban principalmente desde Francia. Pocos años después, y ante la creciente demanda, decidió dar el salto a un establecimiento de mayor envergadura que, con el paso de las décadas, se convirtió en todo un referente turístico.

Además de su actividad hotelera, Sabater también impulsó en 1963 la conocida discoteca El Pulpo, en la zona del Faro, por la que pasaron artistas destacados de la época, desde Conchita Bautista hasta Los Thompson, que contribuyeron a dinamizar la vida social y cultural del municipio.

En 2018, el Ayuntamiento de Cullera y la Asociación Empresarial de Hostelería de Cullera y su comarca le rindieron un sentido homenaje con el fin de reconocer su papel como pionero del turismo local junto a otros empresarios que, en la década de los cincuenta, sentaron las bases de la industria turística que hoy sostiene buena parte de la economía municipal.

Con su fallecimiento, Cullera despide a uno de los grandes artífices de su transformación en destino de referencia, un hombre que supo intuir el potencial de su bahía y apostar por ella cuando todavía era un rincón tranquilo junto al mar.