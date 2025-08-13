Guadassuar devuelve el IBI a cerca de mil viviendas afectadas por la dana
Los propietarios de viviendas y locales ubicados en plantas bajas se benefician de esta medida
Guadassuar
El Ayuntamiento de Guadassuar ya ha iniciado la devolución del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a cerca de un millar de vecinos y vecinas propietarios de viviendas y locales comerciales ubicados plantas bajas, así como a los dueños de viviendas unifamiliares, afectados por el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre.
En términos generales, todo el casco urbano de Guadassuar se vio afectado por la riada, por lo que esta medida llegará a la práctica totalidad de los barrios del municipio. Así lo anunció el alcalde, Vicent Estruch, en el pleno municipal celebrado este martes.
