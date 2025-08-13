Llombai y Alginet disfrutan de sus fiestas patronales más especiales tras la dana

Alginet y Llombai se preparan para vivir sus fiestas patronales más especiales, que darán el pistoletazo de salida durante los próximos días. Casi diez meses después de la trágica riada, que anegó de barro y agua gran parte de la comarca, los consistorios han preparado una amplia programación para todos los públicos. Su objetivo no es otro que reunir a la ciudadanía para intentar recuperar poco a poco la normalidad.

Ambos consistorios reconocen haber realizado un gran trabajo para poder ofrecer distintas actividades a la ciudadanía con el fin de poder dar un paso más en los trabajos de reconstrucción. «Tras más de nueve meses de la tragedia que provocó la dana en nuestra comunidad, intentamos con todas nuestras fuerzas devolver al pueblo la normalidad. Son tiempos para reflexionar y cuidar más nuestro entorno para poder disminuir los efectos de estas catástrofes», explica el alcalde de Llombai, Ramón Gómez, quien insiste que «entre todos conseguiremos que, en la mayor brevedad posible, todo vuelva a ser como antes». «Aunque el dibujo de nuestro entorno no volverá a ser el que era», añade el primer edil. Gómez afirma que son tiempos de fiesta y comunidad, pero también de reflexión tras todo lo vivido.

A pesar de la situación vivida, el alcalde señala que el municipio podrá vivir sus fiestas como lo ha hecho en anteriores ocasiones.

El Ayuntamiento de Alginet también ha trabajado para ofrecer una extensa programación a sus vecinos y vecinas. La alcaldes de la localidad, Elia Ferrer, insiste en que la dana no ha supuesto ningún impedimento para celebrar las fiestas. «La principal afectación fue en la zona del polideportivo por los daños del tornado. Estamos trabajando en su reparación, pero también hemos invertido tiempo para que las fiestas salgan adelante», concluye.

Los municipios afectados por la dana no han dudado en sacar adelante sus fiestas para animar a la ciudadanía a salir a las calles y disfrutar del ambiente festivo. Algemesí, epicentro de la catástrofe en la Ribera, también presentó hace unos días su tradicional semana taurina, adaptada a las circunstancias del momento. El consistorio manifestó que se trata de un momento muy especial en medio del proceso de reconstrucción.