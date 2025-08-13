Montroi alerta del riesgo de colapso de su torre árabe tras la riada

El Ayuntamiento de Montroi lanza un SOS ante el riesgo de colapso de su torre árabe tras los daños surgidos por las lluvias del pasado 29 de octubre. El consistorio exige una rehabilitación integral de su castillo declarado Bien de Interés Cultural, cuyo coste está valorado en cerca de un millón de euros, para evitar que el grave deterioro termine destruyendo este espacio.

«Llevamos más de tres décadas reclamando las obras de rehabilitación. Tras la dana, el interior de la torre se encuentra totalmente deshecho», lamenta el alcalde de Montroi, Manuel Blanco. El consistorio ha presentado un informe de daños al Gobierno de España para poder acometer los trabajos que permitan recuperar esta construcción defensiva de época islámica de doce metros de altura.

La memoria recoge una serie de daños estructurales y constructivos, que se atribuyen a las fuertes lluvias y las rachas de viento registradas durante aquella trágica jornada.

El consistorio alerta de que el edificio carece de cobertura formal, ya sea inclinada o plana, lo que deja las partes altas de la construcción expuestas de manera permanente a la acción directa de la lluvia y el viento.

La trágica dana ha comportado el desprendimiento de elementos pétreos y morteros en la parte superior de los muros. Además, ha provocado la caída de algunos fragmentos y la pérdida de material en las esquinas superiores, donde el tapial ha sufrido un colapso parcial y, a su vez, se ha reblandecido por saturación de agua. Esto también ha provocado la verticalidad de algunos tramos, donde se observan restos acumulados de fragmentos desprendidos.

Montroi recoge en el informe que las intensas precipitaciones han afectado gravemente a las bóvedas interiores, que podrían caer. La torre árabe sufre filtraciones generalizadas por el contacto directo con el agua en las zonas superiores. Así, en la bóveda del primer nivel se ha constatado un descuelgue parcial de la capa superficial y la presencia de fisuras, que supone «un riesgo incipiente de colapso por saturación al aumentar el peso específico de los materiales tras la absorción de agua». La situación pone en peligro la integridad estructural de este BIC.

El consistorio reconoce que el castillo ya sufría una «debilidad estructural acumulada», que se ha arrastrado durante los últimos años y, tras la dana, ha desencadenado en colapsos locales.

Ante esta situación, el consistorio solicita la reparación estructural de las bóvedas interiores y la retirada de materiales inestables para evitar desprendimientos mayores. Por otra parte, Montroi exige la instalación de una protección provisional a través de una cubierta ligera desmontable.

Blanco reclama ayudas a las distintas instituciones para poder recuperar este símbolo de la Vall dels Alcalans, que se estima que se levantó durante el transcurso del siglo XII, con el fin de poder darle una nueva vida. «Llevamos más de tres décadas reclamando su rehabilitación. Sólo nos dan pequeñas subvenciones, cuando la torre está deshecha», denuncia. Blanco recuerda que «si la bóveda cae, se va todo detrás».

Otros edificios

La riada afectó gravemente el patrimonio de los municipios anegados por el barro y el lodo. Como informó este diario, la ermita de los santos Abdón y Senén de Algemesí también fue golpeada por el desbordamiento del río Magro. Debido a su estado, e inmueble, ubicado en el centro del municipio, fue incluido el 14 de febrero de 2025 en la Lista Roja de patrimonio español en peligro, creada por la asociación española sin ánimo de lucro Hispania Nostra.

La capilla de estilo barroco, declarada Bien de Relevancia Local, se encuentra, según la entidad, «en un estado de conservación lamentable, que no permite su uso o contemplación». En la descripción, Hispania Nostra indica que las puertas están «totalmente destrozadas, dando paso al vandalismo». La bóveda también ha caído recientemente, por lo que deja al edificio «al acecho de las inclemencias del tiempo».

La trágica dana, a su vez, ha hecho todavía más mella en esta espacio, ya que ha terminado de derribar las puertas, su interior y los muebles que se encuentran dentro. La humedad, por su parte, «sigue imperando» y, por lo tanto, sigue «consumiendo lo poco que queda del edificio».