Quixeré es el último fichaje del Alzira FS

El Family Cash Alzira FS ha cerrado la plantilla 2025-26 con un fichaje que cumple dos funciones. El joven brasileño Quixeré salta el charco para reforzar la posición de cierre del equipo alzireño pero también tiene capacidad para jugar como ala. De hecho, destaca su capacidad goleadora desde diferentes posiciones y distancias.

João Pedro Nogueira Gonçalves tiene 23 años y nació en Fortaleza, Brasil. Estaba jugando la Liga Nacional de Brasil con el Esporte Futuro pero ha rescindido su contrato y ha firmado por dos temporadas con el club alzireño.

Quixeré es diestro y ha jugado en el Marechal, Cascavel y Fortaleza. Como sub-20 fue internacional con la selección brasilera con la que conquistó títulos sudamericanos y ligas internacionales. Incluso estuvo en una convocatoria con la absoluta de Brasil.

Se trata de un jugador de alta intensidad, sólido en defensa y con capacidad para incorporarse al ataque. Además, destaca por generar juego desde el sistema defensivo, conduciendo al equipo con facilidad hacia posiciones ofensivas y aportando versatilidad al juego.

La plantilla queda cerrada con los porteros Àlex Lluch, Pereira y el sub-23 de Corbera, Andreu. Los cierres Rubi, Darrieer, Joan y Quixeré; Peiró, Pablo García y Pablo Ibarra como alas derechas e Ivi, Dickson y Lechero en la ala izquierda, con Yunii, Cola y Arechaga (Sub 23) de pívots.

El nuevo jugador llegará el viernes pero no jugará el partido de este sábado en el Palau d’Esports contra el Jimbee Cartagena a las 11’30 h. y que será con entrada libre para todos los aficionados, sean o no abonados.