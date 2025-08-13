Una ruptura sonada en Corbera: del PSPV al grupo de no adscritos y al "oye, eso es mío"

Hay rupturas y rupturas: despedidas, custodias, separación de bienes... y el pleno municipal de Corbera ha sido escenario de una de ellas. La agrupación local del PSPV reclama al consistorio la devolución de pertenencias tras la marcha de su único concejal, Juan Climent, al grupo de no adscritos, algo que ha dejado a los socialistas sin representación en el Ayuntamiento de Corbera.

Ahora que Climent se ha desvinculado del PSPV, el partido exige al ayuntamiento que reconozca a la agrupación local la titularidad o custodia de «pertenencias, documentos, materiales o cualquier otro bien físico o digital» que hasta ahora estaba bajo responsabilidad del grupo municipal socialista.

Por su parte y tras su salida, Climent alega haberse puesto en contacto con la ejecutiva comarcal para «conocer el procedimiento que debía seguir con las pertenencias existentes en el despacho del hasta ahora grupo municipal socialista» y que la secretaria comarcal le solicitó «imágenes de todos los bienes y documentos para remitirlos a la ejecutiva provincial, que será la encargada de recoger el material perteneciente al grupo municipal». «En ningún momento nadie de los socialistas de Corbera se ha puesto en contacto conmigo», añade.