Vaivén
Una ruptura sonada en Corbera: del PSPV al grupo de no adscritos y al "oye, eso es mío"
El concejal Juan Climent abandona la agrupación socialista y el partido reclama al ayuntamiento la custodia de pertenencias
L-EMV
Hay rupturas y rupturas: despedidas, custodias, separación de bienes... y el pleno municipal de Corbera ha sido escenario de una de ellas. La agrupación local del PSPV reclama al consistorio la devolución de pertenencias tras la marcha de su único concejal, Juan Climent, al grupo de no adscritos, algo que ha dejado a los socialistas sin representación en el Ayuntamiento de Corbera.
Ahora que Climent se ha desvinculado del PSPV, el partido exige al ayuntamiento que reconozca a la agrupación local la titularidad o custodia de «pertenencias, documentos, materiales o cualquier otro bien físico o digital» que hasta ahora estaba bajo responsabilidad del grupo municipal socialista.
Por su parte y tras su salida, Climent alega haberse puesto en contacto con la ejecutiva comarcal para «conocer el procedimiento que debía seguir con las pertenencias existentes en el despacho del hasta ahora grupo municipal socialista» y que la secretaria comarcal le solicitó «imágenes de todos los bienes y documentos para remitirlos a la ejecutiva provincial, que será la encargada de recoger el material perteneciente al grupo municipal». «En ningún momento nadie de los socialistas de Corbera se ha puesto en contacto conmigo», añade.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- Hallan sin vida al anciano que se escapó de la residencia de Guadassuar tras cuatro días de búsqueda
- Un altercado entre una treintena de personas provoca el caos en el Raval de Cullera
- El municipio que destierra a Xàtiva como el más tórrido del verano
- Medusa desvela su secreto mejor guardado
- Medusa abre sus puertas con un espectáculo de 250 drones y fuegos artificiales
- Las medidas contra la masificación en l’Assut de Antella enfrentan a bañistas y vecinos
- Algemesí reducirá la altura de las fincas en el Raval para frenar los narcopisos y la okupación