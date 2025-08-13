Sueca entrega 75 kilos de arroz para investigar una enfermedad neurodegenerativa

Sueca ha donado 75 kilos de arroz para la causa solidaria de El Ángel de Javi, una iniciativa que busca recaudar fondos para impulsar la investigación de NEDAMSS (desorden del neurodesarrollo con regresión, movimientos anormales, pérdida del habla y epilepsia), una enfermedad neurodegenerativa extremadamente rara de la que únicamente se han detectado nueve casos en toda España. Uno de ellos, es el pequeño suecano Javier Gómez, cuya familia no ha parado de luchar para avanzar en la investigación de esta patología.

El arroz, procedente de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana “Uniana”, será empleado en la elaboración de paellas solidarias en Asturias. La recaudación obtenida a través de estas comidas populares se destinará íntegramente a la financiación de proyectos de investigación que permitan avanzar en el conocimiento y tratamiento de esta patología.

El Ayuntamiento de Sueca ha querido agradecer públicamente la colaboración de la cooperativa agrícola, así como la implicación personal de su director, Pancri Piera, y de las técnicas Alejandra Pérez Campillo y María Campo Rodrigo, responsables de la gestión de la donación. También ha destacado la contribución del suecano residente en Asturias, Luis Holgado, quien se ha encargado de trasladar el arroz hasta la familia de Javi, que reside en Oviedo (aunque su madre es de la capital de la Ribera Baixa).

La NEDAMSS es una enfermedad de origen genético que afecta al sistema nervioso central, provocando un deterioro progresivo de las funciones motoras y cognitivas. La escasez de casos dificulta la investigación y el desarrollo de tratamientos, por lo que la ayuda económica resulta fundamental para los afectados y sus familias. Quienes deseen obtener más información o realizar una donación pueden hacerlo a través de la página oficial de la iniciativa.