La UD Alzira vuelve a perder en su cuarto partido de pretemporada

En el cuarto partido de la pretemporada tampoco pudo llegar la primera victoria de la UD Alzira, que sigue haciendo pruebas de cara al primer partido liguero, el sábado 6 de septiembre en Soneja. Leo Ramírez abrió la esperanza a los dos minutos con un golazo de falta desde la frontal ante lo que nada pudo hacer David. Tuvo unos buenos primeros minutos de juego el conjunto blangrana en los que que Llario envió un tiro por encima del larguero. Sergio Paredes inició el encuentro con Izán bajo palos; línea de tres con Boronat, Castañeda y Bono, flanqueados a la derecha por Chust y Álvaro Guillén (recordemos que Sento y Jorge Ruiz están lesionados). Cristian y Leo en la destrucción y conducción del juego, Llario por la derecha, Iván Bueno por la izquierda y Santi en punta.

El partido no tenía un claro dominador ni ninguno de los dos equipos llegaba a las áreas. A seis para el descanso, en una jugada donde se reclamó falta sobre Izan, el balón se quedó sin control dentro del área, el ex azulgrana Adri Domínguez le golpeó y rebotó en un defensor azulgrana convirtiéndose en el empate a uno.

Como Buñol, en el descanso, salió Dolz en la portería pero también fue sustituido Álvaro Guillén por Ander, Leo por Aguilar y Lucas por Santi. Pasado el cuarto de hora, Borja cometió penalti sobre Adri Domínguez que transformó a Ayman y se produjo otro carrusel de cambios para acabar el partido. Continuó Borja en el centro de la defensa flanqueados por Gomis a la derecha y Abraham a la izquierda. «Estamos repartiendo los minutos de esfuerzo y eso obliga a que algunos jugadores afronten el último tercio de partido fuera de su sitio», señala el entrenador Sergio Paredes. El juvenil Sabater actuó de carrilero derecho y Ander continuó en la izquierda, con Hugo Franco y Aguilar acompañando a Cristian. Traver se situó a la izquierda del ataque, Enric Moreno a la derecha y Lucas seguía como referencia. Vassi no fue convocado por lesión. Desgraciadamente no se produjo ninguna acción importante de ataque y el resultado se quedó igual. El próximo encuentro llegará el 20 de agosto a la ciudad deportiva del Levante contra el filial granota, también de Tercera RFEF.