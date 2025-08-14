"Si tu abuela quiere ir al Medusa...": El divertido vídeo que triunfa en Tik Tok

¿Quién ha dicho que no se puede ir a un festival de música electrónica con 80 años? Sólo hay que ver el ritmo que lleva esta mujer, que no dudó en acudir al Medusa, festival de música electrónica que se celebró este fin de semana en la playa de Cullera, junto a su nieta. Al ojear el resto de vídeos, se puede observar que no es la primera vez que la protagonista sale de fiesta.

La mujer no sólo disfrutó bailando, sino que también se maquilló con 'brilli-brilli', interactuó con los personajes de "Arcade Land" -temática de esta undécima edición- y se visitó el 'look' más festivalero. Sin duda, más de uno querría estar así a su edad y, sobre todo, aguantar tantas horas en un festival.

Ritmo, sin duda, no le falta. El vídeo compartido por su nieta, que acumula más de 50.000 'likes', incita a cualquiera que lo vea a levantarse de la silla y bailar. Ya le gustaría a cualquiera de los 180.000 presentes tener ese ritmo y estilo.