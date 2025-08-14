Alzira impartirá cursos de formación ante catástrofes en los colegios

Las inundaciones del pasado 29 de octubre afectaron gravemente a centenares de menores en las distintas zonas devastadas. La mayoría de ellos nunca habían vivido una situación similar, por lo que la riada mermó su salud mental.

Los ayuntamientos y centros educativos trabajan para paliar los efectos de la dana en los más pequeños y, especialmente, buscan mejorar su formación para que conozcan cuáles deben ser las actuaciones que deben llevar a cabo en el caso de vivir un episodio similar.

El Ayuntamiento de Alzira impartirá cursos y talleres en los distintos colegios de la ciudad para formar al alumnado ante este tipo de catástrofes naturales. "El cambio climático es una realidad. Los expertos ya han advertido de que este tipo de episodios extremos se pueden repetir, por lo que hay que estar preparados", insiste el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

Con la ayuda de los distintos fondos recibidos -tanto a nivel estatal como europeo- para llevar a cabo la reconstrucción, el consistorio impulsará, mediante el trabajo conjunto de las concejalías de Juventud, Educación y Servicios Sociales, este tipo de charlas en los colegios. "Queremos trabajar este tipo de emergencias con los niños para que sepan cómo actuar y cómo se puede frenar el cambio climático", explica el primer edil.

Las charlas y talleres, que estarán impartidos por personal especializado, se iniciarán en septiembre en las distintas aulas de la ciudad. Los menores podrán participar en varias sesiones, cada una de las cuales se centrará en una emergencia específica.

El consistorio prevé ampliar este tipo de charlas a toda la ciudadanía. "La idea es realizarlas no sólo en los colegios, sino también en las asociaciones de vecinos o fallas con el objetivo de que todos sepan cómo actuar", explica Domínguez.

Otras medidas

El ayunramiento también trabaja en la renaturalización, revestimiento y permeabilización de los patios escolares de la ciudad con el objetivo de crear entornos más naturales, relajantes y confortables y reducir el calor que reciben estos espacios. Entre las actuaciones, el ayuntamiento ha actuado sobre una superficie de 860 m² de solera de hormigón en el CEIP Blasco Ibáñez, que será sustituido por tierra vegetal y, además, se plantarán 17 árboles y un sistema de riego automático para la vegetación.

Por otro lado, ne el CEIP Garcia Lorca, se han demolido 756 m² de solera de hormigón para su sustitución por tierra vegetal y también se plantarán otros 17 ejemplares con su sistema de riego.

Estos trabajos, subvencionados por el Plan abierto de Inversiones de la Diputación de València 2024- 2027, buscan transformar parte de estas zonas y crear otros espacios que permitan que el agua de lluvia no se pierda por las alcantarillas, sino que lo asuma la tierra y aumentar así la vegetación a esas área.

El ayuntamiento, además, creó hace unos meses la nueva concejalía de Emergencia Climática, Transición Ecológica, Agenda Urbana y Proyectos Estratégicos para prevenir y proteger a la ciudadanía frente a posibles futuras catástrofes, como inundaciones, olas de calor, riesgos sísmicos o incendios forestales.

El área está formada por equipos multidisciplinares que trabajarán coordinadamente con el resto de departamentos del consistorio, como es el caso de las políticas relacionadas con la agenda urbana, el urbanismo, la infraestructura verde o la protección frente a riesgos.