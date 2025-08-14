Un concejal de Alzira se prepara a lo Usain Bolt para el inicio de curso

El concejal de Alzira Enrique Montalvá ha aprovechado agosto para entrenar a la altura del atleta Usain Bolt y afrontar con fuerza la vuelta en septiembre. El segundo teniente de alcalde y regidor de Agricultura, Servicios por la Ciudad y Seguridad del Ayuntamiento de Alzira ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que sale corriendo al ritmo de la mítica banda sonora de la película «Rocky», con el tema «Gonna Fly Now».

El edil ha acompañado el vídeo del siguiente mensaje: «Preparaos, vuelvo pronto». En él, sonríe y lanza un saludo a cámara mientras desaparece corriendo (eso sí, cuesta abajo, a diferencia de lo que han supuesto estos dos últimos años para él tras la crisis interna de UCIN).