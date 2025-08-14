Vaivén

Un concejal de Alzira se prepara a lo Usain Bolt para el inicio de curso

Enrique Montalvá publica en sus redes sociales un vídeo en el que aparece corriendo: «Preparaos, vuelvo pronto»

Enrique Montalvá se prepara para el inicio de curso en Alzira.

Enrique Montalvá se prepara para el inicio de curso en Alzira. / L-EMV

L-EMV

Alzira

El concejal de Alzira Enrique Montalvá ha aprovechado agosto para entrenar a la altura del atleta Usain Bolt y afrontar con fuerza la vuelta en septiembre. El segundo teniente de alcalde y regidor de Agricultura, Servicios por la Ciudad y Seguridad del Ayuntamiento de Alzira ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que sale corriendo al ritmo de la mítica banda sonora de la película «Rocky», con el tema «Gonna Fly Now».

El edil ha acompañado el vídeo del siguiente mensaje: «Preparaos, vuelvo pronto». En él, sonríe y lanza un saludo a cámara mientras desaparece corriendo (eso sí, cuesta abajo, a diferencia de lo que han supuesto estos dos últimos años para él tras la crisis interna de UCIN).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents