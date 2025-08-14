Cuatro ayuntamientos superan los 800 euros de deuda municipal por habitante

Si el Ayuntamiento de l’Énova decidiera saldar toda su deuda municipal (894.000 euros) con los bancos y, para ello, tuviera que acudir a sus vecinos, cada uno de los residentes debería abonar 967,53 euros. En el caso de que el consistorio de Beneixida quisiera recurrir a sus vecinos para abonar los cerca de 593.000 euros de deuda, cada uno tendría que aportar cerca de 913 euros.

En el lado contrario, se situarían los vecinos de Albalat, que sólo deberían aportar 2,60 euros, o los residentes de Tous, con un coste de 2,94 euros por habitante.

Los vecinos de Llaurí, por su parte, serían los más perjudicados, ya que para saldar los 2,54 millones de euros, cada residente debería pagar 2.099 euros. Llaurí es, un año más, el municipio con un mayor nivel de endeudamiento por habitante en la comarca. L’Énova, Beneixida y la Pobla Llarga (3,76 millones de euros de deuda) se sitúan como las localidades con más deuda por residente, ya que las cuatro superan los 800 euros por vecino. Así se recoge en los últimos datos oficiales sobre la deuda viva de los ayuntamientos publicados por el Ministerio de Hacienda en relación al cierre del ejercicio 2024.

Los 47 municipios de la Ribera suman 47,22 millones de euros de deuda viva, cifra que representa un descenso del 4,2 % respecto a 2023, cuando se alcanzaban los 49,31 millones.

Al cierre del último ejercicio, un total de 26 localidades se situaban en deuda cero, como ya ocurrió en 2023, mientras que otros 20 consistorios han conseguido reducir la deuda en tan sólo un año.

Cullera y Sueca

Las dos grandes ciudades de la Ribera Baixa son las que presentan una mayor cifra de endeudamiento, según los datos del Ministerio de Hacienda.

El Ayuntamiento de Cullera tiene una deuda viva de 11,69 millones de euros, lo que supone cerca de 483 euros por habitante. A pesar de contar con el pasivo más elevado de la comarca, ha conseguido reducir las cifras cerca de un 16 % respecto al ejercicio 2023 (13,7 millones). Los datos se sitúan muy lejos de los cuarenta millones de deuda que tenía el municipio hace una década. La eficiente gestión de los recursos públicos, unida a la captación de subvenciones autonómicos, estatales o europeas, ha hecho que la deuda se reduzca de forma importante sin deteriorar los servicios ni una renuncia a ejecutar nuevas inversiones.

Sueca es la segunda ciudad con una mayor deuda al cierre de 2023 y, a su vez, la que ha vivido un mayor incremento (12 %). El municipio ha pasado de deber 5,286 millones en 2023 (188,20 por habitante) a 5,957 millones en 2024 (209,16 por habitante). De hecho, el gobierno (formado por el grupo independiente Sueca per Davant, Compromís y el PP) aprobó hace unas semanas un plan de ajuste para sanear las cuentas y llevó a cabo una histórica subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 34,5 % que indignó a los vecinos. La coalición del gobierno surgida de una moción de censura responsabilizaba a la gestión del PSOE de la situación económica del ayuntamiento.

En cuanto a las otras grandes ciudades de la comarca, Algemesí también consiguió reducir su deuda un 13,6 % en 2024, y a pesar de las trágicas inundaciones que azotaron la práctica totalidad del municipio. El consistorio pasó de 3,38 millones a 2,95 (105,54 euros por habitante).

Carcaixent también se suma a esta tendencia decreciente, con un descenso de más del 70 %. Así, la localidad debe 1,34 millones (62,90 por residente) frente a los 2,89 de 2023.

Cifras más bajas

La capital de la Ribera Alta, por su parte, ha aumentado su cifra, según los datos del Ministerio, con una deuda de 84,50 euros por habitante.

En cuanto a las deudas por habitante más bajas, destaca Alberic (23,75 euros), Turís (16,17 euros) y Guadassuar (32,54 euros).